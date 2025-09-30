La economía de Europa se está manteniendo mejor de lo esperado frente a los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, en parte porque la Unión Europea no respondió con aranceles contraproducentes propios, declaró el martes la presidenta del Banco Central Europeo.

Christine Lagarde afirmó que el impacto de la guerra comercial de Trump en el crecimiento y la inflación en los 20 países que utilizan el euro también se ha suavizado gracias a un euro más fuerte y a la conclusión de un acuerdo comercial con Trump. El acuerdo limitó los aranceles al 15% y eliminó la incertidumbre que amenazaba con retrasar o interrumpir la inversión empresarial.

“Hace un año, la mayoría habría asumido que los aranceles de Estados Unidos... desencadenarían un gran impacto adverso en la economía de la zona euro”, dijo Lagarde en un discurso pronunciado en una conferencia de banca central en Helsinki, Finlandia. “Sin embargo, algunas de estas suposiciones no se han cumplido”.

Ha habido poco impacto en la inflación, señaló, y los efectos en el crecimiento han sido “relativamente moderados” debido a que los gobiernos europeos han tomado medidas pro-crecimiento en respuesta.

La comisión ejecutiva de la Unión Europea preparó una lista de bienes para golpear con aranceles de represalia, o impuestos de importación, pero los suspendió una vez que se alcanzó el acuerdo arancelario entre Trump y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en julio. Las razones para no tomar represalias incluyeron la presión de los grupos empresariales para no entrar en un ciclo prolongado de aumentos arancelarios recíprocos, así como preocupaciones sobre poner en peligro el apoyo de Estados Unidos a Ucrania.

Como resultado, Europa todavía está recibiendo las materias primas y bienes importados que necesita para su economía sin obstáculos por el alto costo de los aranceles o cuellos de botella que podrían aumentar los precios. “Como resultado, aún no hemos visto una interrupción significativa en la cadena de suministro”, indicó Lagarde. “Las presiones en la cadena de suministro global permanecen contenidas, y en la zona euro, los indicadores de cuellos de botella están cerca de los promedios históricos”.

Las políticas de Trump han estado acompañadas por una caída en el dólar y un fortalecimiento correspondiente del euro. Eso hace que las importaciones de Europa sean más baratas y ayuda al BCE en sus esfuerzos por contener la tasa anual de inflación, que fue un moderado 2% en agosto.

La UE y los gobiernos miembros han tomado otras medidas para fortalecer el crecimiento, como acuerdos de libre comercio con los países sudamericanos del Mercosur - Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay - y con México. Los gobiernos nacionales han incrementado el gasto en defensa debido a la amenaza percibida de Rusia, mientras que Alemania se ha comprometido a una inversión a gran escala en carreteras, ferrocarriles y puentes después de años de subinversión.

No obstante, el crecimiento sigue siendo mediocre, alcanzando solo un 0,1% en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior. Los aranceles y la incertidumbre asociada aún restarán alrededor de 0,7 puntos porcentuales hasta 2025 y 2027.