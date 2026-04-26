La policía de Irlanda del Norte ha condenado el atentado con coche bomba perpetrado contra una comisaría como un intento de socavar el acuerdo de 1998 que llevó la paz a la región.

La bomba, fabricada con una bombona de gas comprimido, explotó el sábado por la noche mientras la policía evacuaba a los vecinos de Dunmurry, en las afueras de Belfast, según declaró el domingo a la prensa el subjefe de policía Bobby Singleton.

“Esto demuestra claramente que lo que le faltaba a este tipo de artefacto en términos de sofisticación y escala, lo compensaba con creces su temeraria imprevisibilidad”, declaró Singleton. “El despliegue de un artefacto de este tipo contra la policía y tan cerca del público fue una idiotez. Una auténtica locura”.

PUBLICIDAD

El incidente tuvo lugar sobre las 10:30 de la noche, después de que los atacantes dieran el alto a un conductor de reparto, colocaran una bomba improvisada en su vehículo y le ordenaran que condujera hasta la comisaría, explicó Singleton.

Brendan Mullan, presidente de la Junta Policial de Irlanda del Norte, dijo que el artefacto “fue enviado para matar a los agentes y causar el máximo daño en un ataque que se produjo en el corazón de una zona residencial”.

“El pueblo habló cuando respaldó abrumadoramente el Acuerdo de Viernes Santo” en 1998, dijo Mullan.

“Tales actos de violencia no tienen cabida en una sociedad comprometida con la paz. Estamos unidos en la condena de los responsables de este terror y en el apoyo a la labor de los agentes y el personal de la PSNI”.

Fue el segundo incidente en una comisaría de policía en las últimas semanas.

El 30 de marzo, la policía frustró un atentado similar contra una comisaría de Lurgan, a unos 32 kilómetros al suroeste de Dunmurry. Dos hombres enmascarados detuvieron a un conductor de reparto, colocaron un artefacto explosivo en el maletero de su vehículo y le obligaron a punta de pistola a llevar el artefacto a la comisaría, según las autoridades. La policía llevó a cabo una explosión controlada tras evacuar unas 100 viviendas.

El ataque de Lurgan fue probablemente llevado a cabo por grupos republicanos disidentes en un “patético intento de seguir siendo relevantes y provocar miedo”, dijo la policía.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.