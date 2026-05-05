Una familia de Surrey, en el Reino Unido, publicó una oferta laboral para cuidar a su perro dentro de su propiedad privada, con un salario anual de 60,000 libras esterlinas, jornada completa y beneficios como vivienda y gastos cubiertos, lo que atrajo una alta demanda de candidatos.

La oferta, difundida a inicios de mayo de 2026, propone un salario aproximado al mes entre 75,000 – 77,000 dólares estadounidenses. El puesto incluye alojamiento gratuito en un chalet dentro de la propiedad, además del pago de gastos relacionados con la estancia.

Funciones y condiciones del puesto

El cargo, denominado “Asistente canino interno y auxiliar de finca”, contempla una jornada de domingo a jueves, de 9:00 a 18:00, con flexibilidad según la presencia de la familia en la residencia.

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Entre las responsabilidades se encuentran alimentar al perro, mantener su higiene, supervisar su rutina diaria y gestionar actividades como visitas al veterinario, peluquería o sesiones de adiestramiento.

El rol también incluye tareas adicionales relacionadas con el mantenimiento general de la vivienda, como organizar la casa en ausencia de los propietarios, realizar labores domésticas ligeras, cocinar ocasionalmente, recibir paquetes y atender solicitudes externas.

La consultora Achieve Hospitality, encargada del proceso de selección, informó que la oferta recibió miles de solicitudes en pocos días, lo que llevó al cierre anticipado de la convocatoria.