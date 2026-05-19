El Tribunal Supremo español permitirá recurrir ante la Justicia la concesión de la eutanasia a las personas que tengan una “vinculación particularmente estrecha” con quien pida la muerte asistida, después varios polémicos casos en los que familiares directos de solicitantes hayan pedido la paralización del proceso judicialmente.

Por una mayoría absoluta de 23 a 9, este martes el Pleno de la Sala de lo Contencioso del Supremo, compuesta por 34 magistrados, fijó jurisprudencia sobre el tema, en una resolución cuyo contenido y argumentos se conocerá en los próximos días.

El Supremo debatió el caso de Francesc, un hombre de 55 años a quien la Comisión de Garantía y Evaluación de la región española de Cataluña autorizó la muerte asistida que él solicitó alegando el sufrimiento producido por las importantes secuelas en el movimiento y el habla derivadas de tres ictus y dos infartos. Su padre la paralizó ‘in extremis’ con un recurso ante la justicia.

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La Generalitat (gobierno regional) de Cataluña llevó al Pleno del Supremo el caso, al presentar un recurso contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que reconoció la legitimación de un padre para recurrir judicialmente la eutanasia concedida a su hijo, mayor de edad y con plenas capacidades.

Y ahora el Supremo ha desestimado este recurso y da legitimidad para recurrir la concesión de la muerte asistida a “personas con una vinculación particularmente estrecha con el solicitante de la prestación”.

Este caso discurrió en paralelo en los tribunales al de Noelia Castillo, la joven afectada por una paraplejia a la que se aplicó la eutanasia el pasado 26 de marzo tras un periplo judicial de año y medio impulsado por su padre, que la quería mantener con vida contra su voluntad y estaba representado por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos.