En los últimos días, la Policía Civil de Brasil confirmó la muerte del reconocido fisicoculturista Valter de Vargas Aita, quien fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca en su cuerpo a pocos metros de su apartamento en Chapecó, Santa Catarina.

La noticia fue dada a conocer por el medio TMZ Sports el informó que el hombre, de 41 años, intentó escapar de su vivienda luego de que aparentemente su novia lo atacara con un objeto cortopunzante.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el trágico incidente ocurrió el pasado domingo, 7 de septiembre en el inmueble que compartía la víctima con su pareja, ya que las paredes y el suelo del lugar tenían marcas de sangre.

PUBLICIDAD

Según la Policía Civil de Chapecó, Valter fue encontrado a pocos metros de su residencia y su cuerpo presentaba lesiones en el abdomen, la espalda, el cuello y la cara, las cuales fueron provocadas con un elemento afilado.

Los agentes también revelaron que el hombre dejó un rastro de sangre por el piso del edificio al intentar escapar para pedir auxilio, pero que, desafortunadamente, no logró llegar al exterior y perdió la vida en las escaleras.

Por su parte, las autoridades señalaron que, hasta el momento, la sospechosa principal del asesinato es la novia de la víctima, debido a que ella participó de la pelea y fue traslada de urgencia a un hospital de la zona.

La mujer tenía una orden de arresto

La Policía Civil de Chapecó confirmó que la pareja del fisicoculturista también resultó herida durante el enfrentamiento con arma blanca al interior del apartamento, por lo que presenta lesiones que comprometen su vida.

Sumado a esto, los agentes revelaron que la sospechosa tenía una orden de arresto pendiente por un caso de robo a mano armada y por un asesinato, lo que aumenta las dudas sobre su inocencia.

Si bien el motivo del presunto ataque aún sigue bajo investigación de las autoridades de Brasil, estas aseguraron que tan pronto la mujer de 43 años se recupere, será arrestada.

Por el momento, deportistas y entrenadores que hacen parte del mundo del fisicoculturismo compartieron algunos mensajes en redes sociales para recordar el legado y la carrera del campeón brasileño.