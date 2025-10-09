Lima. Cuatro integrantes de un famoso grupo de cumbia de Perú sufrieron heridas de bala el miércoles por la noche cuando un hombre disparó una ráfaga de tiros detrás del escenario antes de huir en una motocicleta conducida por otro durante un concierto en Lima, en un posible ataque de extorsionadores.

El baterista del grupo Agua Marina, Luis Quiroga, que recibió tres disparos, uno de ellos en el abdomen, era quien estaba más grave, dijo el jefe de la policía de Lima, Felipe Monroy, a reporteros en la madrugada del jueves. Imágenes difundidas por televisoras locales mostraron el momento en el que el músico cayó al piso.

La policía informó que recogió al menos 23 casquillos de bala.

Otro de los músicos tenía una herida en una pierna y los dos restantes mostraban heridas en el tórax, según la policía y del hospital Guillermo Almenara de la capital peruana.

La policía no descarta que el ataque sea producto de un acto de extorsión y estaba recopilando imágenes de las cámaras de seguridad próximas a la zona del concierto.

Agua Marina, que tiene más de 40 años de historia, no ha emitido ningún comunicado. En 2022 se reportó que el grupo sufrió otro ataque cuando desconocidos arrojaron un explosivo durante un concierto. La banda cuenta con guardias privados armados.

A mediados de marzo, Paul Flores, cantante de Armonía 10, fue asesinado luego de que extorsionadores dispararon contra el bus en el que iban los integrantes de la popular orquesta de cumbia. El gobierno reaccionó declarando el estado de emergencia por un mes para combatir la delincuencia, pero la violencia ha continuado, incluyendo las extorsiones y los asesinatos.

Según los datos oficiales, entre enero y agosto se registraron 18,385 denuncias por extorsión, un 29.3% más que en el mismo periodo de 2024. Además, en ese mismo plazo hubo 1,511 asesinatos, un 13% más que en los mismos meses del año anterior.