Las autoridades francesas registraban el martes las oficinas en el país de la plataforma de redes sociales X de Elon Musk, como parte de una investigación preliminar sobre una serie de presuntos delitos, incluida la difusión de pornografía infantil y deepfakes, según indicó la fiscalía de París.

La investigación fue abierta en enero del año pasado por la unidad de ciberdelitos de la fiscalía, según el comunicado. Se está investigando la presunta “complicidad” en la detención y difusión de imágenes pornográficas de menores, imágenes manipuladas de contenido sexual explícito, negación de crímenes contra la humanidad y manipulación de un sistema automatizado de procesamiento de datos como parte de un grupo organizado, entre otros delitos.

Además, los fiscales presentaron una solicitud para realizar “entrevistas voluntarias” con Elon Musk y Linda Yaccarino, directora genera de X desde 2023 hasta 2025, programadas para el 20 de abril. También se ha citado a empleados de la plataforma X esa misma semana de abril para declarar como testigos, según el comunicado.

Un portavoz de X no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En un mensaje publicado en X, la fiscalía de París confirmó los registros en curso y anunció que dejaría la plataforma, al tiempo que instaba a sus seguidores a unirse a otras redes sociales.

“En esta etapa, la conducción de la investigación se basa en un enfoque constructivo, con el objetivo de garantizar finalmente que la plataforma X cumpla con la ley francesa, ya que opera en el territorio nacional”, manifestaron los fiscales en un comunicado.

La investigación se abrió inicialmente tras los informes de un legislador francés que alegaba que los algoritmos sesgados en X probablemente habían distorsionado el funcionamiento de un sistema automatizado de procesamiento de datos. Posteriormente, se amplió tras informes adicionales de que el chatbot de inteligencia artificial de X, Grok, supuestamente negaba el Holocausto y difundía versiones manipuladas de imágenes de personas reales para añadirles contenido sexual explícito, según el comunicado.