Los fiscales estadounidenses pidieron el lunes a un juez que desestime los cargos de fraude y conspiración contra el multimillonario indio Gautam Adani, acusado de engañar a los inversores de Wall Street que invirtieron miles de millones de dólares en un enorme proyecto solar en India.

Adani, una de las personas más ricas del mundo, fue acusado en 2024 de pagar cuantiosos sobornos para garantizar el éxito del proyecto. Fue procesado en un tribunal federal de Brooklyn por cargos de conspiración, fraude de valores y fraude electrónico en relación con un lucrativo acuerdo para que Adani Green Energy Ltd. y otra empresa vendieran 12 gigavatios de energía solar al gobierno indio para iluminar millones de hogares y empresas.

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El Grupo Adani negó entonces las acusaciones, calificándolas de infundadas.

“El Departamento de Justicia ha revisado este caso y ha decidido, a su discreción, no dedicar más recursos a estos cargos penales contra los acusados individuales”, escribieron los fiscales en una presentación judicial.

En el expediente figuraban los nombres del Fiscal General Adjunto Principal, R. Trent McCotter, y del Fiscal Federal de Brooklyn, Joseph Nocella Jr.

El juez Nicholas Garaufis aún debe aprobar la solicitud.

Los abogados de Adani y de sus coacusados accedieron a la petición, según los fiscales.

El abogado de Adani, Robert Giuffra, declinó hacer comentarios. Los abogados Timothy Sini y Sean Hecker, que representan al sobrino de Adani y coacusado Sagar Adani, tampoco quisieron hacer comentarios.

Adani nunca fue arrestado en el caso ni llevado a Estados Unidos para ser juzgado y algunos en India esperaban desde hace tiempo que el caso se archivara después de que el presidente Donald Trump suspendiera el año pasado la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, una ley estadounidense que prohíbe los sobornos empresariales en el extranjero.

La retirada de los cargos se produce después de que la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. comunicara que resolvía una demanda relacionada contra Adani.

Adani construyó su fortuna en el negocio del carbón en la década de 1990 y, con el tiempo, el Grupo Adani abarcó una cartera diversa, invirtiendo en sectores como las energías renovables, la defensa y la agricultura.

La empresa acumuló una cartera de energías limpias que incluía una de las mayores centrales de energía solar del mundo, y se había fijado el objetivo de convertirse en el mayor actor del país en este ámbito para 2030. Adani mantenía estrechos vínculos con el gobierno indio y el primer ministro Narendra Modi.

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Pero la empresa también tenía sus críticos.

La empresa estadounidense de investigación financiera Hindenburg Research ha acusado a Adani y a su empresa de “manipulación descarada de acciones” y “fraude contable”. El Grupo Adani calificó las acusaciones de “combinación maliciosa de desinformación selectiva y acusaciones rancias, infundadas y desacreditadas”.

Cuando acusaron a Adani en 2024, los fiscales estadounidenses en Nueva York dijeron que él y otros jugaron a dos bandas en el negocio de la energía solar, atrayendo a los inversores con una descripción color de rosa de que el proyecto era legal mientras ofrecían 265 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno indio para asegurarse lucrativos contratos.

Tras conocerse el caso, el presidente de Kenia canceló acuerdos multimillonarios de ampliación de aeropuertos y energía con Adani. Adani Green Energy retiró sus proyectos de energía eólica de Sri Lanka después de que el país tratara de renegociar los precios, mientras que un gigante petrolero francés también puso en pausa nuevas inversiones.

Los analistas afirman que un factor clave en el meteórico ascenso de Adani a lo largo de los años ha sido su habilidad para alinear las prioridades de su grupo con las del gobierno de Modi. Sus críticos le acusan de capitalismo de amiguetes y de obtener un trato preferente del Gobierno, incluso a la hora de conseguir contratos, algo que el grupo ha negado.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.