La comunidad fisicoculturista está de luto, luego de conocerse la muerte de Juan Sebastián Anzola Quintero, conocido por sus amigos y compañeros como “Sebas”, amante del ejercicio y de la cultura fitness. El joven falleció mientras hacía ejercicio en la sede del gimnasio Smart Fit del Centro Comercial Plaza Imperial, ubicado en la localidad de Suba, en Bogotá.

El hecho ocurrió en la noche del jueves, 5 de febrero. Según las personas que se encontraban en el lugar, el joven sufrió un colapso mientras entrenaba y, aunque intentaron auxiliarlo, al parecer el gimnasio no contaba con los insumos necesarios para atender la emergencia.

PUBLICIDAD

Un testigo, al parecer amigo cercano de la víctima, identificado como Andrés Montoya, denunció a través de su cuenta de Instagram que Sebastián no contó con la ayuda necesaria.

“Realmente me causa mucho dolor ver la negligencia de Smart Fit, por no tener personas preparadas para este tipo de situaciones y con los equipos correspondientes”, comentó.

Aunque Montoya aseguró que no se puede afirmar con certeza que el desenlace hubiera sido distinto, sí existía una posibilidad de que el resultado cambiara.

“No podemos garantizar que se haya salvado, pero sí hubiera habido una posibilidad de que el resultado fuera otro. Transcurrieron más de veinticinco minutos, media hora, donde algunas personas intentaron darle reanimación, lo intentaron sacar. Smart Fit dijo que no lo podían mover”, argumentó.

De acuerdo con la denuncia, el gimnasio no permitió que trasladaran al afectado al hospital más cercano, ubicado a aproximadamente dos cuadras.

Por otro lado, un policía que llegó al lugar de los hechos manifestó que, dado que no se trataba de un crimen ni requería la preservación de pruebas, el cuerpo sí podía ser llevado al centro médico.

“El mismo policía dijo que, por la situación, se podía mover el cuerpo e intentar llevarlo al hospital. Infelizmente, el Hospital de Suba queda a una cuadra y media y Smart Fit no dejó”, argumentó.

Otra de las críticas que hizo Andrés Montoya es que el gimnasio abrió sus puertas al día siguiente “como si nada hubiera pasado”, algo que generó indignación en toda la comunidad fitness.

PUBLICIDAD

“Ayer falleció una persona en Smart Fit Suba y hoy abrieron muy a las 5 a.m., sin siquiera un comunicado. Definitivamente nuestra existencia es muy transitoria e insignificante”, escribió un usuario en redes sociales.

Esto dijo Smart Fit

Smart Fit se pronunció en un comunicado divulgado en sus redes sociales, en el que informó que Juan Sebastián Anzola Quintero “presentó de manera súbita un paro cardiorrespiratorio” mientras se encontraba entrenando en la sede del centro comercial Plaza Imperial.

“Smart Fit Colombia informa que el día jueves 5 de febrero de 2026, en nuestra sede del Centro Comercial Plaza Imperial, ubicada en la ciudad de Bogotá́, el señor Juan Sebastián Anzola Quintero se encontraba entrenando y presentó de manera súbita un paro cardiorrespiratorio, situación a la que nuestro equipo de brigadistas certificados respondió́ de manera inmediata y se procedió́ a prestar los primeros auxilios que el protocolo indica para estos casos, con maniobras de reanimación y haciendo uso del desfibrilador externo automático (DEA)“, dijo.

Y agregó: “De manera simultánea, mientras se prestaban los servicios de primeros auxilios, activamos nuestro protocolo de emergencia, donde el área protegida de la sede acudió́ al llamado. Lamentablemente, la persona falleció́ antes del traslado. Desde Smart Fit Colombia lamentamos profundamente el fallecimiento del señor Anzola y brindamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, seres queridos y amigos”.