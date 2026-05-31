Las fuerzas israelíes están realizando su incursión más profunda en el interior del Líbano desde que se retiraron del país hace más de un cuarto de siglo, a pesar de un alto el fuego nominal mediado por Estados Unidos y las primeras conversaciones directas entre Israel y el Líbano en décadas. Se trata de un reto en el incipiente acuerdo para prorrogar el alto el fuego de la guerra de Irán, ya que Teherán quiere que también ponga fin a los combates en Líbano.

El domingo, las fuerzas israelíes tomaron un fuerte simbólico del sur del Líbano, el castillo de Beaufort, situado a más de 700 metros sobre el nivel del mar. Desde él se domina el Líbano y el norte de Israel. El lugar ha sido un activo militar durante casi un milenio.

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Israel afirma que su objetivo es el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, que tiene una fuerte presencia política en el sur de Líbano y ha lanzado miles de misiles y aviones no tripulados contra soldados israelíes en el sur de Líbano y en el norte de Israel.

Israel ha advertido a los civiles libaneses de todo el sur del país que evacúen o se arriesguen a quedar en la línea de fuego. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, acusó el sábado a Israel de “aplicar una política de destrucción total de ciudades y pueblos.”

Más de 3,300 personas, entre ellas decenas de niños, han muerto en Líbano desde que comenzaron los combates el 2 de marzo, dos días después del inicio de la guerra de Irán. Alrededor de un millón de personas han sido desplazadas. Al menos 25 soldados israelíes y un contratista de defensa han muerto en Líbano o en el norte de Israel, junto con dos civiles en el norte de Israel.

Esto es lo que hay que saber:

Durante casi 1,000 años, un activo militar estratégico

Beaufort, también llamado Al-Shaqif, se construyó como castillo de los cruzados hacia el siglo XII y también ha sido utilizado por el ejército de Saladino en Jerusalén, los mamelucos, los otomanos, el mandato francés, la Organización para la Liberación de Palestina y el ejército israelí hasta el año 2000, cuando se restauró parcialmente y se abrió a los visitantes.

El domingo, el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu señaló que Beaufort es “un símbolo de una batalla heroica para nuestros combatientes, pero también fue un símbolo de una profunda división entre nosotros”.

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El regreso de los militares da la sensación de que Israel va en círculos, dijo Orna Mizrahi, ex subdirectora del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno. “Hay una sensación de ‘¿para qué?

La palabra “Beaufort” evoca una sensación de victoria para el ejército israelí que lo capturó en 1982, pero también simboliza el alto precio que hubo que pagar para defender el lugar antes de que fuera entregado en 2000, dijo Mizrahi, ahora investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional.

Es probable que Israel acabe cediendo el control de la fortaleza, dijo, aunque el ministro de Defensa, Israel Katz, promete convertirla en parte de la zona de seguridad permanente de Israel en el sur del Líbano.

La presencia militar allí no resolverá la cuestión con Hezbolá, dijo Mizrahi: “Sí, les estamos perjudicando en las operaciones, pero paralelamente tenemos que buscar una solución política y diplomática”.

Israel ve una amenaza para sus comunidades del norte

Israel considera a Hezbolá una amenaza desde hace mucho tiempo. Este grupo armado musulmán chií surgió en 1982 como respuesta a la ocupación israelí del sur de Líbano. Hezbolá ha atacado comunidades del norte de Israel y se unió a la guerra de Gaza en 2023 en solidaridad con los palestinos.

Israel debilitó gravemente a Hezbolá durante meses de guerra. Los combates terminaron con un alto el fuego mediado por Estados Unidos a finales de 2024 tras conversaciones indirectas, y las fuerzas israelíes se retiraron excepto de cinco cimas estratégicas de la frontera.

El nuevo gobierno libanés llegó al poder con la promesa de desarmar a grupos como Hezbolá, pero los militantes se resistieron. Mientras tanto, Israel afirmaba que Hezbolá se estaba rearmando y reconstruyendo.

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El 2 de marzo, Hezbolá volvió a disparar contra Israel, lo que llevó a Israel a invadir el sur del Líbano. Últimamente, Israel ha dicho que está tratando de evitar que Hezbolá dañe a sus fuerzas y civiles con un nuevo tipo de avión no tripulado de fibra óptica que se ha utilizado ampliamente en la guerra de Ucrania.

Líbano dice que Israel se ha ido demasiado lejos

Estados Unidos negoció un alto el fuego que comenzó a mediados de abril. A diferencia de la guerra de Irán, no se ha mantenido.

Cientos de miles de personas han huido del sur de Líbano a medida que las fuerzas israelíes realizaban ataques aéreos y las tropas terrestres penetraban en el país. Mucha gente se refugia ahora en la capital, Beirut, donde han muerto cientos de personas, incluso en un intenso bombardeo que duró minutos en abril.

Las fuerzas israelíes controlan ahora amplias zonas del sur de Líbano y han demolido viviendas y lugares históricos. Israel intenta “desarraigar la memoria del Líbano y borrar la historia del pueblo”, declaró el sábado el primer ministro libanés, Salam.

Hezbolá se ha negado a aceptar los resultados de las conversaciones

En abril se iniciaron en Washington conversaciones históricas entre altos funcionarios de Israel y Líbano, las primeras en más de tres décadas entre países que no mantienen relaciones diplomáticas formales.

El viernes se celebraron las primeras conversaciones militares directas en décadas.

Entre las cuestiones que deben resolverse figuran la retirada israelí del sur del Líbano, el despliegue de fuerzas libanesas en la zona y el desarme de Hezbolá, que se ha negado a entregar las armas mientras las fuerzas israelíes permanezcan en el país.

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Las conversaciones continuarán esta semana. Hezbolá no participa y ha dicho que no aceptará ningún resultado. El grupo prefiere que las negociaciones se beneficien de la influencia de Irán y considera débil al gobierno libanés, postura que comparten algunos otros en el país.

El pueblo libanés se ha mostrado dividido ante las conversaciones, cuyo anuncio fue recibido con protestas. Muchos libaneses están enfadados con Hezbolá por la destrucción que ha causado en el país, pero también recelan de Israel.

El primer ministro libanés calificó el sábado las negociaciones directas como “la opción menos costosa actualmente”, añadiendo que no significan una rendición y reconociendo que no está garantizado que produzcan resultados.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.