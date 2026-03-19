Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Irán intensificó el jueves sus ataques contra la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo, atacó una refinería saudí en el mar Rojo e incendió instalaciones qataríes de gas natural licuado y dos refinerías de petróleo kuwaitíes, en su respuesta a un ataque israelí contra su principal yacimiento de gas natural, una gran escalada en la guerra en Oriente Medio que ha disparado los precios mundiales del combustible.

El crudo Brent, el referente internacional, se disparó a 118 dólares por barril, con un alza de más del 60% desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra el 28 de febrero con ataques contra Irán.

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Un barco se incendió frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos y otro resultó dañado frente a Qatar, lo que subraya el peligro constante que enfrentan las embarcaciones debido al control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz, una vía navegable estratégica por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

Arabia Saudí había comenzado a bombear grandes volúmenes de petróleo hacia el oeste para evitar el estrecho y enviarlo desde el mar Rojo, pero la seguridad de esa ruta quedó en entredicho después de que el dron de Irán impactara la refinería SAMREF del país en la ciudad portuaria de Yanbu, en el mar Rojo.

Qatar, una fuente clave de gas natural para los mercados mundiales, informó que los bomberos habían apagado un incendio en una importante instalación de GNL después de que fuera alcanzada por ataques con misiles iraníes. La producción ya se había detenido allí tras ataques anteriores, pero señaló que la última oleada de misiles provocó “incendios considerables y más daños extensos”.

Los daños a la instalación podrían retrasar la entrega de suministros de Qatar al mercado incluso después de que termine la guerra con Irán.

Kuwait dijo que un ataque con drones provocó un incendio en la refinería de Mina Al-Ahmadi, pero no causó heridos, informó la agencia estatal de noticias KUNA. La refinería es una de las más grandes de Oriente Medio, con una capacidad de producción de petróleo de 730,000 barriles por día. Poco después, un ataque con drones incendió la cercana refinería de Mina Abdullah, dijeron funcionarios.

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Las autoridades de Abu Dabi indicaron que el país se había visto obligado a suspender las operaciones en su instalación de gas de Habshan y en el yacimiento de Bab, y calificaron los ataques iraníes nocturnos contra esos sitios como una “peligrosa escalada”.

Estados del Golfo condenan ataques iraníes a infraestructura energética

Sonaron sirenas de alerta por misiles en múltiples otras zonas del Golfo, e Israel advirtió en múltiples ocasiones sobre fuego iraní entrante.

Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos denunciaron los ataques iraníes, y el principal diplomático saudí afirmó que las agresiones contra el reino significaban que “la poca confianza que existía antes ha quedado completamente hecha añicos”.

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, calificó los ataques como una “peligrosa escalada” por parte de Irán.

Pero Irán no parecía dar un paso atrás, y Arabia Saudí interceptó seis drones en Riad y la Provincia Oriental antes de decir que la refinería SAMREF fue alcanzada. El Ministerio saudí de Defensa dijo que se estaban evaluando los daños en SAMREF, una empresa conjunta entre el gigante petrolero del reino Saudi Aramco y ExxonMobil.

En Israel, más de media docena de oleadas de ataques iraníes dirigidos contra grandes partes del país enviaron a millones de personas a refugios. Los ataques causaron daños a edificios, pero no se reportaron víctimas significativas.

Irán contraataca tras el golpe de Israel a un yacimiento de gas crucial

La oleada de ataques iraníes se produjo después de que Israel atacara Pars Sur, la parte iraní del mayor yacimiento de gas del mundo, ubicado mar adentro en el golfo Pérsico y de propiedad conjunta con Qatar.

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Dado que cerca del 80% de toda la energía generada en Irán proviene del gas natural, según la Agencia Internacional de la Energía con sede en París, el ataque amenaza directamente el suministro eléctrico del país. El gas natural también se utiliza para abastecer la calefacción y la cocina en los hogares de toda la República Islámica.

Atacar el yacimiento de gas es una “clara expansión del conflicto”, señaló el Soufan Center, con sede en Nueva York, en una nota de investigación.

“El criterio de selección de objetivos de Israel en esta guerra se ha centrado en gran medida en las instituciones, los líderes y la infraestructura...”, indicó el centro de estudios. “Ahora busca infligir presión adicional al régimen haciendo que las condiciones de vida de los civiles sean intolerables”.

Irán condenó el ataque contra South Pars, y el presidente iraní Masoud Pezeshkian advirtió sobre “consecuencias incontrolables” que “podrían envolver al mundo entero”.

En Washington, el presidente Donald Trump afirmó que Israel no volvería a atacar Pars Sur, pero advirtió en redes sociales que, si Irán continuaba atacando la infraestructura energética de Qatar, Estados Unidos tomaría represalias y “haría volar masivamente la totalidad” del yacimiento.

Trump escribió en redes sociales: “No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción por las implicaciones a largo plazo que tendrá en el futuro de Irán”.

Infraestructura energética atacada en toda la región del Golfo

Qatar Energy dijo en X que fue un impacto de misil en su enorme instalación de gas natural licuado de Ras Laffan lo que provocó el incendio a primera hora del jueves.

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También fue alcanzado un barco frente a la costa del país, según el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del ejército británico. No estaba claro si fue atacado deliberadamente o si fue alcanzado por escombros que cayeron mientras Qatar lanzaba interceptores de misiles contra las andanadas iraníes entrantes.

Arabia Saudí también informó que derribó drones iraníes que apuntaban a sus instalaciones de gas natural durante la noche, y las autoridades de Abu Dabi señalaron que se habían visto obligadas a cerrar su instalación de gas de Habshan y el yacimiento de Bab tras interceptaciones sobre esos sitios.

Otro barco fue incendiado a primera hora del jueves frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos. Tampoco estaba claro si fue atacado o alcanzado por escombros, indicó el UKMTO. Señaló que la embarcación se encontraba justo frente a la costa de Khor Fakkan, cerca de la boca del estrecho de Ormuz, por donde normalmente se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

Más de 20 embarcaciones han sido atacadas hasta ahora durante la guerra con Irán, mientras Teherán ha mantenido un férreo control del tráfico marítimo a través de la vía navegable, que conduce del golfo Pérsico al océano abierto.

Irán insiste en que la vía está abierta, solo que no para Estados Unidos ni sus aliados, y aunque algunos buques han navegado por ella, ha sido apenas un goteo.

Irán ejecuta a 3 detenidos durante las protestas de enero

Irán anunció la ejecución de tres hombres detenidos en las protestas nacionales de enero, las primeras sentencias de este tipo que se sabe que se han llevado a cabo, informó la agencia de noticias Mizan del poder judicial.

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Alegó que los tres hombres habían matado a puñaladas a dos agentes de policía en Qom, a unos 130 kilómetros (80 millas) al sur de la capital, Teherán, durante las protestas.

Irán reprimió las manifestaciones con una violencia intensa que mató a miles de personas y dejó decenas de miles de detenidos, y activistas han advertido que las autoridades podrían llevar a cabo ejecuciones masivas de los detenidos en las protestas.

Desde hace tiempo, activistas de derechos humanos acusan a Irán de obtener confesiones coaccionadas de los detenidos y de no permitirles defenderse plenamente ante los tribunales.

Aumenta el número de muertos en la tercera semana de guerra

Más de 1,300 personas en Irán han muerto durante la guerra. Los ataques israelíes han desplazado a más de 1 millón de libaneses —aproximadamente el 20% de la población—, según el gobierno libanés, que afirma que 968 personas han muerto.

En Israel, 15 personas han muerto por fuego de misiles iraníes, incluido un trabajador agrícola tailandés que murió durante la noche tras ser alcanzado por metralla. Otras tres personas también murieron durante la noche en la Cisjordania ocupada por un ataque iraní con misiles, informó la Media Luna Roja Palestina.

Al menos 13 militares de Estados Unidos han muerto.