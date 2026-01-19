Ciudad de Guatemala. Guatemala honraba el lunes a los policías muertos en varios ataques presuntamente orquestados por pandilleros luego de que el fin de semana las fuerzas de seguridad retomaran el control de prisiones donde se produjeron motines.

El lunes el país despertó con derechos constitucionales restringidos luego de que el presidente Bernardo Arévalo firmó un decreto declarando el estado de sitio durante 30 días en todo el territorio nacional que deberá ser aprobado o rechazado por el Congreso. Sin embargo, puede entrar en vigor antes que se lleve a cabo esa votación. La Constitución permite tal declaración en casos graves de violencia e insurrección.

En tanto, algunas zonas del país serán reforzadas con patrullajes combinados de las fuerzas de seguridad —policías y militares—.

En las calles de la capital el tráfico que usualmente es pesado estaba fluido y parte de la población se mantuvo en sus casas en resguardo.

“Da pena esta situación, a la población le afecta psicológicamente, no se animan a salir, estoy de acuerdo con que el presidente imponga un estado de sitio porque eso no para la violencia, pero sí ayuda a tranquilizar a la gente”, dijo a The Associated Press Óscar López, un radio técnico de 68 años, que había tenido que salir por una cita médica.

Ileana Melgar, de 64 años, dijo que tenía programada una cita para renovar su documento de identificación y que no quería perderla. “Pero tuve miedo de salir, llamé a mi amigo para que me acompañara, uno no sabe si además cierran el transporte y ya no podemos volver a nuestra casa”.

El domingo presuntos pandilleros asesinaron a siete policías en una aparente represalia porque las autoridades habían retomado el control en el suroeste del país de una de las tres prisiones de máxima seguridad donde los reclusos se habían amotinado y tomado rehenes el día anterior.

Los ataques contra la policía en Ciudad de Guatemala y sus alrededores ocurrieron después de que cientos de agentes antidisturbios irrumpieron en la prisión de Renovación, en Escuintla, a unos 76 kilómetros al suroeste de la capital, para liberar a nueve guardias que habían sido tomados como rehenes. Los líderes de pandillas encarcelados a menudo ordenan a los miembros que se encuentran fuera de los muros de la prisión que lleven a cabo ataques de represalia.

David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil, confirmó a The Associated Press que en la madrugada murió un agente policial que había sido herido de gravedad, sumando ya nueve policías fallecidos.

“Hay varios heridos que se encuentran en situación crítica, operaciones. Algunos también sufren de amputaciones debido a los ataques”, dijo Custodio Boteo.

Los agentes fallecidos tenían entre 28 y 46 años. Frente a seis féretros en la sede del Ministerio de Gobernación, el presidente les rindió honores leyendo sus nombres y llamándolos “héroes”.

“Hoy me duele entregarle a cada una de las familias esta bandera (de Guatemala), símbolo de una patria que no olvidará el sacrificio y compromiso de sus policías caídos en el cumplimiento de su deber”, dijo el presidente Arévalo.

“Detrás de cada uniforme hay una familia, hay una mamá, un papá, hijos, hijas, hermanas y hermanos, había vida, había sueños y había esperanza y había sobre todo un respeto profundo por la institución”, dijo entre lágrimas y con la voz cortada el ministro de Gobernación, Marco Villeda.

El Diario Oficial publicó el decreto del presidente que en el justificó el estado de sitio por “la existencia de acciones coordinadas de grupos autodenominados maras o pandillas contra las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo ataques armados contra autoridades civiles”.

Algunos derechos limitados son la detención legal, las reuniones y manifestaciones y el derecho a la portación de armas regulado por la ley. Las fuerzas de seguridad también podrán prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares determinados o someterlos a registro.

La víspera el presidente también ordenó, por prevención, la suspensión de las clases en todo el país y la restricción de visitas a hospitales públicos. Instituciones del sistema de justicia también optaron por suspender sus actividades.

En octubre del año pasado el Congreso guatemalteco reformó algunas leyes para declarar terroristas a los miembros de las pandillasBarrio 18 y Mara Salvatrucha y endurecer las penas de prisión a sus integrantes que cometan delitos. En febrero y septiembre de 2025, Estados Unidos también declaró terroristas a los miembros de ambas pandillas.