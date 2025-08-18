El grupo islamista Hamás confirmó este lunes que ha aceptado una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza, aunque no dio detalles sobre las condiciones, e Israel, de momento, no se ha pronunciado al respecto.

“Hamás y las facciones palestinas anunciaron su aprobación de la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y cataríes”, dijo el grupo palestino en un breve comunicado.

La propuesta aceptada por el grupo palestino incluye congelar sus actividades militares en la Franja de Gaza, un alto el fuego de 60 días a cambio de la liberación de 10 rehenes israelíes por parte de Hamás y la entrada masiva de ayuda humanitaria al enclave para aliviar la crisis humanitaria que enfrenta la población gazatí.

“La propuesta estipula que Israel permitirá el paso seguro de los camiones de ayuda humanitaria, así como la retirada del Ejército israelí de algunas zonas en las que había entrado tras el fracaso del acuerdo de alto el fuego el pasado 2 de marzo”, agregó.

No obstante, no especificó ninguna cifra de prisioneros palestinos que Israel liberará a cambio de los rehenes israelíes.

Esta fuente señaló que, según la propuesta, Egipto trabajará para brindar garantías a Hamás en colaboración con Catar y Estados Unidos, y detalló que el período de tregua estaría intercalado con “negociaciones serias” y “presión estadounidense sobre Israel para alcanzar un acuerdo final para detener la guerra en la Franja de Gaza”.

El acuerdo final para cesar por completo el conflicto en el enclave palestino incluye “arreglos para el día después de la guerra”, aunque la fuente no especificó ninguna propuesta para este escenario.