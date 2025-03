El Cairo. La última ronda de conversaciones sobre la segunda fase del alto al fuego entre Israel y Hamás no ha avanzado y no está claro si se reanudarán el sábado, informó un alto funcionario de Hamás.

La primera fase expira el sábado, pero según los términos del acuerdo, los combates no deberían reanudarse mientras las negociaciones sobre la fase dos estén en curso. La fase dos implicaría el fin de la guerra en Gaza, la retirada de las tropas israelíes y el regreso a casa de los restantes rehenes vivos. Según Israel, 32 de los 59 rehenes que aún se encuentran en Gaza están muertos.

La primera fase, que detuvo 15 meses de combates en Gaza, vio la liberación de 33 rehenes, incluidos ocho cuerpos, a cambio de casi 2,000 prisioneros palestinos. Cientos de miles de personas regresaron a sus hogares en el norte de Gaza, la ayuda al territorio aumentó y las fuerzas israelíes se retiraron a zonas de amortiguamiento.

Funcionarios de Israel, Qatar, Egipto y Estados Unidos han estado involucrados en las negociaciones sobre la segunda fase en El Cairo. Hamás no asistió, pero su posición ha sido representada a través de mediadores egipcios y qataríes. Basem Naim, un miembro de la oficina política de Hamás, dijo a The Associated Press que no había habido “progreso” antes de que los negociadores israelíes regresaran a casa el viernes.

No estaba claro si esos mediadores regresarían a El Cairo para reanudar las conversaciones el sábado como se esperaba, y Naim indicó que no tenía “idea” de cuándo podrían reanudarse las negociaciones.

Hamás inició la guerra con su ataque del 7 de octubre de 2023, que dejó 1,200 muertos en Israel, en su mayoría civiles, y tomó a unos 250 como rehenes. Desde entonces, la ofensiva militar de Israel ha matado a más de 48,000 palestinos, según funcionarios de salud de Gaza, quienes no diferencian entre muertes civiles y de combatientes, pero afirman que más de la mitad de los muertos han sido mujeres y niños.

Las dos partes acordaron el alto al fuego en tres fases en enero. El viernes, Hamás sostuvo que “reafirma su total compromiso con la implementación de todos los términos del acuerdo en todas sus etapas y detalles” y pidió a la comunidad internacional que presione a Israel para que “proceda de inmediato a la segunda fase sin ningún retraso o evasión”.

Hamás ha rechazado una propuesta israelí para extender la primera fase del alto el fuego por 42 días, duplicando su duración, diciendo que va en contra del acuerdo de tregua, según un miembro del grupo que solicitó el anonimato para discutir las negociaciones a puerta cerrada. La propuesta israelí pide extender el alto el fuego durante el mes sagrado musulmán de Ramadán, que comenzó el sábado, a cambio de un intercambio adicional de rehenes, señaló el miembro de Hamás.

El acuerdo establece que Israel comience a retirar tropas de una franja estrecha de tierra en el sur de Gaza este fin de semana y complete el proceso en un plazo de ocho días. Pero, un funcionario israelí sostuvo el jueves que las fuerzas israelíes permanecerán en esa franja, llamada Corredor Filadelfia, indefinidamente. Otros desafíos complican el futuro del alto el fuego.

Israel ha dicho que Hamás no puede estar involucrado en el gobierno de Gaza después de la guerra. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu también ha descartado cualquier papel en Gaza para la Autoridad Palestina, que es respaldada por Occidente y está dominada por el principal rival de Hamás, el movimiento Fatá.

El líder de Hamás, Mohamed Darwish, reiteró el sábado que el grupo está dispuesto a ceder el poder a un gobierno de consenso nacional palestino o a un organismo de tecnócratas propuesto por Egipto que no esté alineado con Hamás o Fatá. Sus comentarios se produjeron en una carta abierta a la cumbre de líderes árabes de la próxima semana en El Cairo. Hamás ha desestimado la sugerencia de Israel de que su liderazgo se exilie.

Entretanto los palestinos marcaron el primer día de Ramadán con ayuno y más preocupaciones.

“Hoy hay mucha bondad, pero no hay dinero”, relató Huda Matar sobre el aumento de precios, a pesar de que hay más alimentos y otros productos básicos disponibles en comparación con el año pasado. La oficina de Netanyahu avisó la semana pasada que los mediadores “también estaban discutiendo formas de mejorar la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, como parte de los esfuerzos para aliviar el sufrimiento de la población y apoyar la estabilidad en la región”.

La agencia de alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó en redes sociales el sábado que llegó a un millón de palestinos en Gaza durante la primera fase del acuerdo. “El alto el fuego debe mantenerse”, dijo el Programa Mundial de Alimentos. “No puede haber marcha atrás”.

Hamás publicó el sábado un vídeo que mostraba un grupo de rehenes, entre ellos dos hermanos abrazándose antes de que uno fuera liberado.

El vídeo, grabado bajo coacción, probablemente fue hecho antes del 15 de febrero, cuando Iair Horn fue liberado mientras que su hermano Eitan quedó como rehén. Hay otros rostros que parecen ser de otros rehenes, pero están borrosos.

“Estoy muy contento de que mi hermano será liberado mañana, pero esto de ninguna manera es lógico, separar a familias”, dice Eitan. “Firmen la segunda y la tercera fase. Ya basta de guerra”.