Helicópteros del ejército de los Estados Unidos sobrevolaron la ciudad de Caracas durante la mañana de este sábado, en un despliegue aéreo enmarcado en el simulacro de contingencia solicitado por la embajada norteamericana, una actividad que Venezuela había anunciado desde el jueves.

Videos e imágenes compartidos en redes sociales mostraron a una de las unidades aéreas de doble hélice al momento de surcar el cielo de la capital como parte de los preparativos logísticos.

Medios de comunicación nacionales e internacionales permanecieron apostados frente a la infraestructura diplomática para registrar las maniobras de los helicópteros, los cuales tocaron suelo en el helipuerto interno de la embajada sin registrar inconvenientes técnicos.

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Posteriormente, la representación diplomática estadounidense notificó el arranque de las actividades operativas a través de sus canales de comunicación institucionales y difundió imágenes del descenso de las aeronaves.

“En estos momentos se está llevando a cabo un ejercicio de respuesta militar estadounidense en la embajada de los Estados Unidos en Caracas. Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como en todo el mundo”, precisaron.

Al concluir la explicación técnica, las autoridades de la embajada indicaron en sus plataformas digitales que las medidas forman parte del plan de tres fases definido por el presidente Donald Trump, para la gestión de las relaciones con Venezuela.

Coordinación institucional con las autoridades aeronáuticas venezolanas

La ejecución de las maniobras aéreas de este 23 de mayo contó con una planificación previa entre las partes involucradas. El pasado jueves, las agencias de seguridad del Estado venezolano informaron que el simulacro de evacuación y la atención de contingencias médicas contaría con la “coordinación y participación” activa del personal de la Cruz Roja.

Por medio del documento oficial de las autoridades nacionales, se especificó las condiciones legales de los vuelos. “La actividad se desarrollará en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas correspondientes, responsables de autorizar y supervisar los sobrevuelos requeridos para dicho ejercicio”, reza parte del comunicado.