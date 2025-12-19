El formato de contar historias personales en TikTok fue el detonante para que dos hermanas biológicas se reencontraran después de haber sido separadas poco tiempo después de nacer en Bogotá, Colombia, y dadas en adopción en distintas partes del mundo.

Rachel, una de las hermanas, terminó viviendo con sus padres adoptivos en Estados Unidos. Al llegar a la adolescencia, afloró su curiosidad por conocer más sobre sus padres biológicos, por lo que decidió contactar al orfanato en el que estuvo para intentar dar con el paradero de su madre.

En ese momento, estaba lejos de imaginar que tenía una hermana biológica al otro lado del mundo, que también había sido adoptada.

Así fue como Rachel terminó encontrando a su madre

“Tuve que esperar años y años para que la localizaran, básicamente por algún medio. De alguna manera, la encontraron a través de un profesional de la salud”, relató a Noticias Telemundo.

Gracias a los registros de un centro asistencial en Colombia, Rachel logró ubicar a su mamá. A partir de ahí, inició un intercambio de cartas, posteriormente una videollamada y un contacto que procuran mantener entre madre e hija.

La aparición de una nueva hermana en Suecia

Entonces, Rachel decidió compartir su historia en redes sociales y el relato llegó a millones de usuarios que se conmovieron con su testimonio. La viralización del contenido permitió que un día apareciera un comentario completamente inesperado.

“Fui adoptada en Colombia en el año 2000 y tengo una hermana que también fue adoptada en 1998. Tengo una media hermana en Colombia. ¿Naciste en 1998?”, escribió una usuaria identificada como colombianen8 en uno de los videos de Rachel en TikTok.

Al principio, Rachel pensó que se trataba de una farsa, hasta que la persona mencionó el nombre de su madre biológica: Mariana.

El padre adoptivo de Rachel tampoco dio crédito inicialmente a lo que su hija le contaba. “Vi su foto de perfil y se parecía mucho a mí, pero mi papá me dijo: ‘la inteligencia artificial existe, hay que tener cuidado’”, relató.

Ambas mujeres iniciaron una conversación a través de la plataforma para indagar si podían tener algún vínculo entre sí. A medida que avanzaban los mensajes, la posibilidad de que fueran hermanas biológicas se hacía cada vez más evidente.

Hablaron de sus nombres de nacimiento y descubrieron que sus apellidos coincidían. En Colombia, Rachel se llamaba Karen Paula, mientras que la mujer al otro lado del mundo, en Suecia, se llamaba Silvia.

Cada detalle reforzaba la hipótesis. “Me mostró una foto de ella cuando era bebé. Cuando te adoptan, tienes papeles y hay una pequeña foto en blanco y negro de tu madre biológica… Ambas tenemos la misma foto”, concluyó.

Ya teniendo la certeza de que tenía una hermana en Suecia, dio un salto de fe y decidió viajar después de un tiempo para conocerla. El parecido entre las dos era difícil de ocultar, al igual que la emoción de ambas. Ahora son casi mejores amigas, hablan casi todos los días y procuran verse en sus cumpleaños. Para 2026, ambas esperan seguir rompiendo fronteras y llegar a Colombia para conocer a su madre biológica, con quien continúan en contacto.