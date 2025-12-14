En medio del ataque terrorista antisemita que se produjo este domingo en la playa de Bondi Beach en Sydney, Australia, durante una celebración de la festividad judía de Hanuka, sobresalió la heroica acción de un civil que desarmó a uno de los terroristas, que disparaba con un arma larga.

En el video se puede ver cómo el hombre se acerca por detrás al agresor sin que éste lo vea y lo inmoviliza por la espalda. De esta forma, logra desarmarlo y automáticamente le apunta con la misma arma con la que hasta hacía minutos estaba disparando a los asistentes al evento.

PUBLICIDAD

Aparentemente, el civil no tenía experiencia en manejo de armas, ya que luego de reducir al terrorista, levanta la mano para llamar a la policía mientras el agresor, vestido con camisa negra y pantalón blanco, se aleja del lugar.

Según consignó el medio local The Australian, el otro atacante se encontraba a pocos metros, ubicado a sobre un puente peatonal encima de un estacionamiento. Cuando el primer tirador escapa y se une al que está atrincherado en el puente, los efectivos de la policía le lanzaron una serie de proyectiles que le causaron una serie de heridas de gravedad. Finalmente, fue arrestado en ese lugar y su compañero abatido.

Un testigo, identificado como Vlad, dijo al mismo medio que se dispararon “más de 50 tiros” en el transcurso de cinco minutos. A su vez, el hombre detalló que había “decenas de cuerpos” a su alrededor, por lo que las autoridades todavía no pudieron confirmar con exactitud cuántas personas fallecieron.