Madrid. El hijo del fundador del gigante textil Mango, Jonathan Andic, salió este martes en libertad provisional tras depositar la fianza de un millón de euros que le impuso la jueza que lo investiga por un delito de homicidio por su presunta relación con la muerte de su padre, en diciembre de 2024.

En apenas minutos, tras notificársele el auto de la jueza instructora, Jonathan Andic depositó, por transferencia bancaria, el millón de euros de fianza, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), región del noreste de España.

Poco después, salió de los juzgados acompañado de su abogado, Cristóbal Martell, sin pronunciar palabra.

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Detención y medidas impuestas

Jonathan Andic había sido detenido hoy por la mañana en su domicilio y fue trasladado a dependencias policiales por los Mossos d’Esquadra (la policía catalana), ante quienes se había negado a declarar.

Posteriormente, fue conducido ante la jueza que lleva el caso para declarar como investigado por el homicidio de su padre, en una comparecencia en la que se acogió a su derecho a responder únicamente a las preguntas de su abogado, Cristóbal Martell.

Tras la comparecencia, se celebró una vista de medidas cautelares en la que la fiscal de la sección de jurado de Barcelona pidió a la instructora el ingreso en prisión de Andic, eludible bajo una fianza de un millón de euros.

La jueza impuso, además de la fianza, retirarle el pasaporte, con la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente ante la justicia.

Isak Andic, fundador de la firma española de moda Mango y el hombre más rico de Cataluña, falleció el 14 de diciembre del año pasado, al caer desde una altura de unos 492 pies en una excursión con su hijo mayor para visitar las cuevas de salitre de Collbató, una ruta sin grandes dificultades que transcurre por el macizo de Montserrat.

Defensa acérrima de su familia

La familia del fundador de Mango, Isak Andic, defendió la inocencia de su hijo y se mostró “absolutamente” convencida de que “ni existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas” contra él.

En un breve comunicado remitido a los medios, portavoces autorizados de la familia Andic pidieron respeto al principio de presunción de inocencia de Jonathan.

El comunicado insiste en que “no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas” contra Jonathan, tras casi año y medio de investigaciones sobre la muerte de Isak Andic, que falleció en diciembre de 2024 tras despeñarse en una ruta de montaña en Collbató (Barcelona) en una excursión con su hijo.

Accidente que se volvió homicidio

Inicialmente, la muerte se archivó como un accidente, pero los Mossos d’Esquadra y el juzgado reabrieron la causa y pusieron bajo la lupa a Jonathan Andic, ya que sus primeras declaraciones presentaron contradicciones y la policía encontró indicios que descartaron una caída accidental fortuita.

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Las investigaciones analizaron el teléfono móvil del hijo y posibles motivos de disputa familiar y económica.

Actualmente, la gestión de la marca Mango sigue en manos de Toni Ruiz, quien ejerce como Presidente y Consejero Delegado, y la herencia empresarial de Andic fue repartida entre sus tres hijos, quienes recibieron partes iguales de Punta Na Holding, la sociedad que controla la mayor parte de las acciones de Mango.

Mango es un gigante textil con más de 2,900 puntos de venta en más de 120 mercados en todo el mundo, una superficie de venta cercana a los 900,000 metros cuadrados y unos ingresos en 2025 de 3,767 millones de euros, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior.