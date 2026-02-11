Un tribunal de Tailandia ha impuesto una pena final de 50 años de cárcel a un hombre tras sumar dos sentencias en su contra por vulnerar la ley de lesa majestad, una de las condenas más altas dictadas con relación a la estricta normativa que protege a la monarquía del país de toda crítica.

El Tribunal Penal de Tailandia condenó el martes a Pruettikorn Sarakul, de 43 años, a medio siglo en prisión tras sumar dos sentencias de 30 y 20 años, respectivamente, por vulnerar la ley de lesa majestad, según un comunicado de Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos (TLHR, por sus siglas en inglés).

En concreto, Pruettikorn fue condenado a tres años de cárcel por cada uno de los 10 cargos de “difamar al rey” que se le imputaban por haber publicado, entre noviembre de 2021 y marzo de 2022, contenido alusivo al monarca Vajiralongkorn en la red social Twitter, ahora X.

Se trata de la segunda condena por lesa majestad –delito recogido en el artículo 112 del Código Penal– que recibe Pruettikorn, condenado el pasado diciembre a 20 años de cárcel por ofensas a la Corona, también al publicar contenido sobre Vajiralongkorn en redes.

En ambos casos, los denunciantes fueron agentes de inteligencia encargados de asuntos relacionados con la Casa Real, según TLHR.

La pena total es una de las más altas registradas hasta la fecha por lesa majestad, de acuerdo con el grupo de abogados, que comparó la sentencia con la dictada contra Mongkol Thirakot por el mismo delito en enero de 2024: 50 años y seis meses de cárcel.

La reforma del artículo 112 fue una de las promesas estrella de la formación predecesora del reformista Partido del Pueblo (PP, Prachachon), Avanzar, de cara a los comicios de 2023. El partido se impuso en las votaciones, pero no pudo gobernar por el veto de los poderes conservadores.

Los reformistas sufrieron en cambio un revés en las elecciones del pasado domingo, quedando en un segundo puesto tras el conservador Bhumjaithai (BJT, Orgullo tailandés) del primer ministro Anutin Charnvirakul, cercano al rey y que ha expresado su oposición a las iniciativas para modificar la norma.

El mismo lunes, la Comisión Anticorrupción acusó al líder del PP, Natthaphong Ruangpanyawut, y a otros 43 miembros del movimiento reformista de “infracciones éticas” al haber propuesto “una enmienda al Código Penal que menoscababa la monarquía”, lo que podría resultar en su inhabilitación política.

La ley de lesa majestad castiga con penas de entre tres y quince años de cárcel las críticas. Al menos 45 personas fueron encarceladas en 2025 en Tailandia por motivos políticos, entre ellos por críticas a la Corona, según la ONG Human Rights Watch.