Lo que prometía ser el momento más emocionante y especial en la vida de un hombre en Brasil, terminó convirtiéndose en una escena que ha encendido las redes sociales, desatando risas y reacciones divertidas.

El hecho fue registrado en video en una sala de partos de un hospital de Criciúma, Santa Catarina, donde Maicon Pedroso estaba decidido a presenciar el nacimiento de su bebé y brindar todo su apoyo a su esposa.

Sin embargo, tal como se observa en la grabación, el padre sufrió un desmayo repentino dentro del quirófano justo en el momento en que su hija estaba llegando al mundo.

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En las imágenes difundidas en redes sociales, se alcanza a ver al hombre sujetando la mano de su pareja, cuando empezó a respirar de manera agitada y profunda, alertando al personal médico.

"Desmayo"



Porque en Brasil, un padre se desmayó en la sala de partos cuando su esposa dio a luz.

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Aunque el equipo intervino de inmediato, las rodillas de Maicon cedieron y este terminó desplomado en el piso, obligando a las enfermeras a reaccionar con rapidez para auxiliarlo mientras el parto continuaba.

La cámara, que inicialmente debía captar el primer respiro de la pequeña, terminó enfocando al padre, quien era atendido por una trabajadora en el suelo de la sala.

Así reaccionó la pareja al ver el video

Luego de que la grabación se viralizara en las plataformas digitales, la pareja compartió su versión de lo ocurrido. Maicon, el protagonista de la caída, confesó que su mente quedó totalmente en blanco en el momento del nacimiento.

Según explicó, en su memoria solo se registró el ingreso a la sala, los instantes iniciales del procedimiento y cuando despertó rodeado por el equipo médico: “No recuerdo absolutamente nada del momento en que la bebé nació”.

Por su parte, su esposa Marianne Felippe tomó la situación con naturalidad. Ella resaltó que, aunque su esposo siempre tuvo la intención de acompañarla, la carga emocional del parto terminó superando sus capacidades físicas.

Si bien el hecho quedó como una divertida anécdota familiar, para los profesionales presentes fue un suceso sin precedentes. La fotógrafa del evento, con más de 1,500 partos documentados, aseguró que el desplome de Maicon fue tan repentino que se convirtió en una historia irrepetible.