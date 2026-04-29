Un pastor murió y cuarenta feligreses fueron secuestrados en un ataque de hombres armados perpetrado la pasada noche contra una iglesia del estado de Ekiti, en el suroeste de Nigeria, confirmaron a EFE fuentes de la parroquia y las autoridades.

Las víctimas asistían a un servicio religioso en la Iglesia Apostólica de Cristo en el área de gobierno local de Ilejemeje, donde irrumpieron individuos armados alrededor de las 20:30 hora local (19:30 GMT) del martes.

“Estábamos celebrando nuestro programa especial (...) cuando de repente escuchamos disparos de los atacantes”, declaró a EFE por teléfono una fuente de la iglesia bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

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“La congregación se dispersó abruptamente y todos corrieron en diferentes direcciones para encontrar una vía de escape. Desafortunadamente, el pastor fue asesinado y los hombres armados se llevaron a muchos feligreses, al menos cuarenta”, explicó.

La fuente añadió que, hasta el momento, no han recibido “noticias de los secuestradores y los cautivos”.

El presidente del gobierno local de Ilejemeje, Pius Alaba, confirmó el ataque y el asesinato del pastor, pero no precisó el número de feligreses secuestrados.

“Sí, atacaron la iglesia y mataron al pastor. También secuestraron a muchos feligreses. Desconozco el número exacto”, indicó a EFE Alaba por teléfono.

“Hemos recuperado el cuerpo del pastor y lo hemos depositado en la morgue”, agregó el presidente.

El portavoz de la policía del estado de Ekiti, Sunday Abutu, también confirmó el ataque, sin concretar el número de secuestrados.

En un comunicado, Abutu señaló que cinco atacantes invadieron la iglesia y que las fuerzas de seguridad han activado un dispositivo para intentar detener a los agresores.

Nigeria ha registrado ataques similares contra iglesias en el último año.

El pasado día 14, la Policía informó de la detención de 33 presuntos miembros de una banda criminal que secuestró a 38 feligreses el pasado noviembre en una iglesia católica del estado de Kwara (oeste).

El ataque contra esa iglesia, en la ciudad de Eruku, ocurrió el pasado 18 de noviembre cuando el templo celebraba una misa interrumpida por individuos armados que mataron al menos a dos personas antes de raptar a los supervivientes, incluido el sacerdote.

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Días después y frente a una ola de ataques y secuestros masivos, a menudo perpetrados contra centros de culto o colegios, el presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, declaró una “emergencia de seguridad nacional” y ordenó el reclutamiento de 20,000 policía adicionales.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates y a las que las autoridades tildan a veces de “terroristas”.

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del país y, a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés).