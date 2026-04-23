El torero peruano Andrés Roca Rey, que fue cogido al entrar a matar al quinto toro de la corrida de hoy de la Feria de Abril de Sevilla, sufrió una cornada en el muslo derecho con dos trayectorias que suman 13 pulgadas, según el parte emitido por el cirujano de la plaza de la Maestranza, José María Mulet.

El diestro Roca Rey que fue cogido al entrar a matar al quinto toro de la corrida de este jueves de la Feria de Abril de Sevilla, y sufrio una cornada en el muslo derecho con dos trayectorias que suman 35 centímetros, en la Plaza de Toros de La Maestranza de Sevilla. EFE/ Raúl Caro ( Agencia EFE )

El equipo de la enfermería sevillana ha intervenido al diestro durante más de una hora de una “herida en la cara interna, tercio superior, del muslo derecho, que presenta una trayectoria total de 35 centímetros (13 pulgadas), con una descendente de 20 y una ascendente de 15, que produce una extensa rotura de músculos vasto interno y sartoruis, disecando y contundiendo en prácticamente toda su extensión el paquete vásculo-nervioso femoral superficial, sin producir lesión vascular”.

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Durante la intervención se le sometió a “exploración y lavado de la herida, a una hemostasia de ramas vasculares femorales y musculares, aplicando hemostáticos, con drenaje aspirativo de ambas trayectorias y aproximación de planos músculo aponeouróticos y piel”, añade el parte médico.

Con pronóstico muy grave, Roca Rey fue trasladado a la Clínica Viamed de Sevilla.