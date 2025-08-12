El martes es el Día Mundial del Elefante. Aquí hay cinco cosas que debes saber sobre los animales terrestres más grandes de nuestro planeta.

Distinguirlos por sus orejas

Existen tres especies de elefantes: africano de sabana o de matorral, africano de bosque y asiático. El elefante africano de sabana y el elefante asiático están catalogados como en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El elefante de bosque está en peligro crítico de extinción.

La forma más fácil de diferenciar las especies es por las orejas. Los elefantes africanos tienen orejas más grandes que, convenientemente, tienen la forma del continente africano. Los elefantes africanos también tienen dos extensiones prensiles en forma de dedos en las puntas de sus trompas para agarrar cosas, mientras que los elefantes asiáticos tienen una.

El más grande de los grandes

El elefante africano de sabana es el más grande de las tres especies y el animal terrestre más grande del mundo. Los machos adultos pesan de 11,000 a 13,000 libras o unas 6 toneladas. Los elefantes de sabana ya pesan alrededor de 265 libras cuando nacen, mucho más que el jugador promedio de la NFL.

Trompas con miles de músculos

Hay alrededor de 150,000 músculos en la trompa de un elefante, lo que la convierte en una “pieza de equipo increíble”, según Sean Hensman, un especialista en paquidermos en el santuario Adventures with Elephants en Sudáfrica. Debido a que sus trompas no tienen huesos, los elefantes pueden enrollarlas o torcerlas en todo tipo de direcciones, e incluso acortarlas o alargarlas. Las usan para succionar agua y soplar, recoger comida o prácticamente cualquier otra cosa que necesiten hacer.

Demasiado pesados para saltar

Los elefantes no pueden saltar. Esto se debe al enorme peso que llevan. Necesitan al menos tres patas en el suelo en todo momento para poder moverse. Sin embargo, pueden pararse sobre sus patas traseras si necesitan alcanzar alimentos como frutas u hojas en lo alto de un árbol.

¿Un elefante nunca olvida?

Una de las suposiciones más populares es que los elefantes tienen una memoria increíble. Eso es cierto, dijo Hensman. Tienen un enorme lóbulo temporal, la parte del cerebro que controla la memoria. Los elefantes necesitan una buena memoria de las ubicaciones de numerosas fuentes de alimento y agua para sobrevivir en algunos de los climas más duros.