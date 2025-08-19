Kiruna, Suecia. ¿Cómo trasladar por la carretera una de las iglesias de madera más queridas de Suecia? Con un poco de ingeniería, mucha oración y algo de Eurovisión para la buena suerte.

La iglesia de Kiruna —llamada Kiruna Kyrka en sueco— ha comenzado su traslado esta semana a lo largo de una ruta de 3 millas hacia el este como parte de la reubicación de la ciudad. Esto ocurre porque la mina de hierro subterránea más grande del mundo amenaza con engullir la ciudad.

Esta semana, miles de visitantes han acudido a Kiruna, la ciudad más septentrional de Suecia, situada a 124 millas por encima del Círculo Polar Ártico. Es hogar de aproximadamente 23,000 personas, incluidos miembros del pueblo indígena sami, distribuidas en casi 7,528 millas cuadradas.

Lena Tjärnberg, la vicaria de la iglesia, inició el traslado con una bendición la mañana del martes después de que la iglesia fuera levantada sobre vigas para ser trasladada por la ciudad.

Miles de espectadores se alinearon en las calles, abrigados con varias capas de ropa para protegerse de los fuertes vientos y las temperaturas por debajo de los 50 grados Fahrenheit, mientras la iglesia avanzaba lentamente durante horas a un ritmo glacial.

Se prevé que el viaje concluya el miércoles por la tarde.

Un regalo de la compañía minera

En 2001, el pueblo sueco eligió a la iglesia de madera como el “mejor edificio de todos los tiempos construido antes de 1950” en una encuesta vinculada con el Ministerio de Cultura. Construida en una colina para que los fieles pudieran contemplar Kiruna, la iglesia luterana sueca fue diseñada para emular el estilo sami como un regalo de LKAB, la compañía minera estatal.

La mina de Kiruna data de 1910 y la iglesia se completó en 1912. Su exterior neogótico se considera el edificio más distintivo de la ciudad, y los turistas la visitaban regularmente antes de que se cerrara hace un año para prepararla para su reubicación. Está previsto que reabra en su nuevo lugar a finales de 2026.

Tjärnberg dijo que la última ceremonia en el antiguo lugar fue agridulce.

“El último día que bajas las escaleras y cierras la puerta de la iglesia, sabes que pasarán varios años antes de que puedas abrirla, y en un nuevo lugar”, expresó. “No sabemos cómo se sentirá abrir la puerta.”

Un espectáculo transmitido en vivo

El traslado de esta semana se ha convertido en un espectáculo altamente coreografiado de dos días, dirigido por LKAB y con la aparición del rey sueco Carl XVI Gustaf. Las actuaciones musicales incluyen un set de KAJ, la banda que representó a Suecia en Eurovisión 2025 y que era la favorita de las casas de apuestas para ganar el concurso de este año. Perdieron ante JJ, el contratenor austriaco de formación clásica.

SVT, la emisora nacional de Suecia, transmite en vivo y promociona el evento como “El gran recorrido de la iglesia” para aprovechar el éxito obtenido con la emisión primaveral de “La gran migración del alce”, que ha cautivado a millones de espectadores todos los años desde 2019.

Conocidos por el sol de medianoche y por las auroras boreales, Kiruna y el área circundante son un gran atractivo durante todo el año para los visitantes de Laponia sueca. La región también cuenta con la Estación Aurora Sky, el Icehotel y Kebnekaise, la montaña más alta del país nórdico.

Los turistas británicos Anita y Don Haymes ya habían viajado a Kiruna dos veces antes de este año. Cuando se enteraron del traslado de la iglesia, cambiaron su itinerario para asegurarse de estar allí para verlo.

“Es una hazaña increíble lo que están haciendo”, dijo Anita Haymes el domingo. “Será interesante e increíble verla moverse.”

El espectador sueco Johan Arveli viajó 10 horas para ser parte de la multitud del martes.

“He estado esperando esto durante un par de años”, comentó. “No sabía qué esperar. Tenía que verlo porque es algo raro y grande.”

Pero no a todos les entusiasma el espectáculo de LKAB. Lars-Marcus Kuhmunen, presidente de una de las organizaciones de pastoreo de renos sami en Kiruna, dijo que los planes de LKAB para abrir una nueva mina podrían amenazar las rutas de migración de los renos y poner en peligro el sustento de los pastores del área.

La mecánica detrás del traslado

El traslado del centro de la ciudad de Kiruna ha estado en marcha desde 2004. A medida que la mina se expandía más profundamente bajo tierra, los residentes comenzaron a ver grietas en los edificios y carreteras. Para alcanzar una nueva profundidad de 4,478 pies y evitar que la ciudad sea engullida, las autoridades comenzaron a trasladar edificios a un nuevo centro a una distancia segura de la mina.

Hasta el mes de julio, 25 edificios habían sido levantados sobre vigas y trasladados hacia el este. Quedan dieciséis, entre ellos, la iglesia.

Con aproximadamente 131 pies de ancho y un peso de 741 toneladas, la iglesia requirió un esfuerzo adicional. Los ingenieros ampliaron una carretera principal de 30 a 79 pies y desmantelaron un viaducto para dar paso a una nueva intersección.

Mediante una enorme caja de control, un conductor guía la iglesia a través de la ruta en su recorrido, que durará aproximadamente 12 horas entre el martes y el miércoles, con un intervalo cada día para el fika, la tradicional pausa para el café vespertino en Suecia. Se espera que avance a un ritmo variable de entre 0.31 y 0.93 millas por hora.

Frida Albertsson, quien se mudó a Kiruna hace seis meses, dijo que inicialmente estaba “muy nerviosa” por el traslado de la iglesia.

“Estaba preocupada de que se fuera a desmoronar”, comentó el martes. “Pero no lo hizo, así que estoy muy feliz.”

Stefan Holmblad Johansson, gerente de proyecto de LKAB para el traslado, no quiso decir cuál ha sido el costo para la compañía minera.