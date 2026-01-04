El pasado 3 de enero de 2026, un grupo de élite del Ejército de Estados Unidos llegó hasta el Fuerte Tiuna para arrestar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Los dos serán imputados en Nueva York por cargos como “conspiración narcoterrorista y conspiración de importación de cocaína”.

Fuerte Tiuna / Venezuela



Mientras avanzan las investigaciones contra las principales cabezas del régimen de Venezuela, se mostraron las primeras imágenes del Fuerte Tiuna donde se encontraban Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Este lugar se ubica entre las Parroquias Coche y El Valle en Venezuela y es uno de los complejos militares más grandes del país, ya que allí se encuentran el Círculo Militar de Caracas, el Paseo Los Próceres, el Batallón Bolívar y la Residencia La Viñeta, utilizada como residencia oficial de la Vicepresidencia de la República.

Gracias a su gran territorio, el Fuerte Tiuna también cuenta con una infraestructura deportiva, cultural y urbanística que fue promovida por el Ministerio de Hábitat y Vivienda. Allí también se encuentran las Residencias Carlos Raúl Villanueva, destinadas al personal de las Fuerzas Armadas.