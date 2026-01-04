Imágenes aéreas muestran los daños al Fuerte Tiuna donde estaba Maduro al momento de su captura
Allí se encuentra el Círculo Militar de Caracas, el Paseo Los Próceres, el Batallón Bolívar y la Residencia La Viñeta.
El pasado 3 de enero de 2026, un grupo de élite del Ejército de Estados Unidos llegó hasta el Fuerte Tiuna para arrestar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Los dos serán imputados en Nueva York por cargos como “conspiración narcoterrorista y conspiración de importación de cocaína”.
Mientras avanzan las investigaciones contra las principales cabezas del régimen de Venezuela, se mostraron las primeras imágenes del Fuerte Tiuna donde se encontraban Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Este lugar se ubica entre las Parroquias Coche y El Valle en Venezuela y es uno de los complejos militares más grandes del país, ya que allí se encuentran el Círculo Militar de Caracas, el Paseo Los Próceres, el Batallón Bolívar y la Residencia La Viñeta, utilizada como residencia oficial de la Vicepresidencia de la República.
Gracias a su gran territorio, el Fuerte Tiuna también cuenta con una infraestructura deportiva, cultural y urbanística que fue promovida por el Ministerio de Hábitat y Vivienda. Allí también se encuentran las Residencias Carlos Raúl Villanueva, destinadas al personal de las Fuerzas Armadas.