México. Un segmento del histórico muro de Berlín, que fue derribado el 9 de noviembre de 1989 en Alemania, fue instalado en el Parque Binacional de la Amistad en la ciudad fronteriza de Tijuana, por parte de autoridades municipales y el excanciller mexicano y aspirante presidencial Marcelo Ebrard.

El monumento titulado “Un mundo sin muros”, ahora se alza como un símbolo de unidad y esperanza en la frontera entre México y Estados Unidos, y su instalación se dio gracias a la asociación “Mexicanos Construyendo”, cuya gestión culminó con la transferencia de esta pieza a su nuevo hogar en Tijuana.

Rodrigo Aguilar, representante de la asociación, dijo a EFE que este es un mensaje importante para tener una humanidad sin muros materiales, físicos ni mentales “que son los que nos restringen como humanidad”.

“Y lo que queremos es mandar un mensaje tanto en México como Estados Unidos que lo que tenemos que buscar es precisamente puentes y no muros”, dijo.

Este segmento de aproximadamente cuatro toneladas fue donado por Marcos Cline Márquez, quién trabajara con la organización no lucrativa alemana Die Offene Gesellschaft, y dijo a medios que esta pieza trae consigo una historia de resiliencia y significado profundo.

“En el aniversario número 30 de su caída en Alemania, intenté obsequiarlo al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero lo rechazó y después de casi cuatro años de itinerancia en exposiciones a lo largo del país vecino, finalmente llegó a Tijuana”, dijo.

Para Márquez, este fue el mejor destino que pudo haber tenido este segmento del muro original que por 28 años separó a Alemania y llevó a la muerte a muchas personas que intentaron cruzarlo.

La pieza fue presentada en una ceremonia encabezada por la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien mencionó que “a casi 34 años de haber derribado el Muro de Berlín en Alemania, nos hace recordar que no existe muro alguno que no caiga con la fuerza de la libertad y paz que existe entre los seres humanos”.

El segmento del Muro de Berlín fue colocado en Playas de Tijuana, a unos pasos del muro fronterizo que desemboca en el océano Pacífico y donde actualmente el gobierno estadounidense continúa reemplazando la barda fronteriza en la zona del Parque de la Amistad.

En la parte inferior de la pieza del muro se develó una pequeña placa con el mensaje: “Que sea esto una enseñanza para construir una sociedad que derriba muros y construya puentes de solidaridad y entendimiento, buscando siempre el bien común, la justicia social, la libertad y el hermanamiento”.

Mientras tanto, Marcelo Ebrard, cuyo papel fue importante para traer este monumental segmento a la ciudad durante su gestión como canciller del Gobierno de México, resaltó que esto recuerda que “hay una lucha que dar”.

“(La lucha) es lograr que no tengamos este muro entre México y Estados Unidos porque en realidad a mediano plazo cada vez estamos más integrados económicamente y somos familia, entonces, es un símbolo muy poderoso”, manifestó.

Además, el ahora aspirante a candidato para la presidencia de México por el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señaló que se acercan las elecciones en Estados Unidos, por lo que, como propaganda política, los candidatos hablarán sobre el mundo transfronterizo para intentar ganar simpatizantes.

“Sé que el muro va a ser un tema de la campaña de los Estados Unidos, entonces nosotros ponemos ‘The wall is going to fall’, se va a caer el muro”