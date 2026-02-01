El avance de un frente frío por todo Cuba provocó el domingo inundaciones en el litoral habanero, sobre todo en el Malecón –la icónica costanera de la capital— con olas de hasta cuatro metros y fuertes vientos.

Las autoridades indicaron que se habían implementado evacuaciones de los vecinos de las zonas más bajas de la ciudad, pero no se informó sobre la cantidad de personas resguardadas, muchas de las cuales se trasladan por sí mismas a casas de familiares o conocidos.

Un recorrido de The Associated Press mostró equipos de salvamento y la Cruz Roja recorriendo las principales calles colaterales al Malecón y maquinaria pesada sacando autos que habían quedado atrapados.

PUBLICIDAD

“El mar comenzó a penetrar sobre las 9:00 de la noche (del sábado) y en la madrugada del domingo ya avanzó hasta Quinta Avenida” —o sea unas cuatro cuadras hacia el interior de la ciudad—, indicó a la AP, Dany Capote, un vecino del Vedado de 60 años.

“La noche pasada fue horrible, pensé que el viento iba a tumbar la puerta”, agregó Capote. “Me temo que ésta podría volver a entrar el mar”.

Los residentes en las barriadas de Habana Vieja, Centro Habana, Plaza y Playa colindantes con el mar reportaron que se les cortó el agua, el gas y la luz para evitar accidentes.

Activistas ligados a la Defensa Civil pasaron en la tarde del sábado con altavoces llamando a las personas a resguardar bienes, enseres domésticos y equipos. Muchos residentes de edificios subieron sus pertenencias a los apartamentos de pisos más altos en espera de recobrar la normalidad.

El sistema de Meteorología de Cuba informó de rachas de viento de hasta 72 kilómetros por hora y sostenidas de entre 15 y 30 kilómetros por hora en la madrugada del domingo. Enormes olas de hasta cuatro metros impactaron en el muro del Malecón.

Además, la dependencia indicó que para el domingo habrá marejadas en toda la costa norte del país con peligro para embarcaciones menores e inundaciones costeras –como la producida en la madrugada— de ligeras a moderadas en las zonas bajas o con drenajes deficientes.

El meteorólogo Raydel Ruisanchez señaló que se trata del octavo frente frío de la temporada invernal 2026, el cual avanza desde el norte y causará temperaturas muy bajas para las habituales de Cuba, incluso en esta temporada, y que se extenderán por todo el país.