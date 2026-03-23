Cuatro ambulancias de una organización benéfica judía en Londres fueron incendiadas la madrugada del lunes en Londres, en lo que la policía británica investigaba como un delito de odio antisemita.

Nadie resultó herido en el ataque nocturno, que reventó ventanas en viviendas cercanas.

El primer ministro británico, Keir Starmer, condenó el “profundamente impactante ataque incendiario antisemita”.

“Mis pensamientos están con la comunidad judía que se está despertando esta mañana con esta horrible noticia”, dijo.

Los agentes acudieron a Golders Green, un barrio de Londres con una numerosa población judía, tras recibir reportes de un incendio, informó la Policía Metropolitana.

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Cuatro ambulancias de Hatzola Northwest, una organización de voluntarios que brinda respuesta médica de emergencia, resultaron dañadas, según el cuerpo de bomberos de Londres.

Varios envases que había en los vehículos explotaron, lo que provocó que se rompieran ventanas en un bloque de apartamentos contiguo. Viviendas cercanas fueron evacuadas como medida de precaución.

Las autoridades informaron que la causa del incendio está bajo investigación. La policía dijo que buscaba a tres sospechosos, pero que aún no se habían realizado arrestos.

“Sabemos que este incidente causará una gran preocupación en la comunidad y los agentes permanecen en el lugar para llevar a cabo investigaciones urgentes”, dijo la superintendente de policía Sarah Jackson.

Mark Reisner, un testigo que vive en el barrio, oyó fuertes explosiones y llegó al lugar “justo cuando la tercera ambulancia estaba explotando”, dijo a Sky News.

“Una explosión muy fuerte, como que la sentías atravesarte las entrañas”, dijo. “Simplemente nos ha sacudido a todos con confusión y shock”, añadió.

Peter Zinkin, quien representa a Golders Green en el consejo local, dijo que sintió “conmoción y horror, como cabría esperar, pero la segunda reacción es una tristeza profunda y abrumadora de que esto haya sucedido”.

Shomrim, una organización sin fines de lucro que opera una vigilancia vecinal en la zona, condenó el ataque. “Esto no fue solo un acto criminal de incendio provocado, sino un incidente dirigido y profundamente preocupante que afecta a un servicio de emergencia vital que sirve a la comunidad judía local”, dijo en una publicación en X.

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El número de incidentes antisemitas reportados en todo el Reino Unido se ha disparado desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás a finales de 2023, según el Community Security Trust, que trabaja para proteger a la comunidad judía. El grupo registró 3.700 incidentes en 2025, frente a 1.662 en 2022.

En octubre de 2025, un atacante embistió con su auto a personas reunidas afuera de una sinagoga de Manchester para celebrar la festividad judía de Yom Kippur y mató a una persona a puñaladas. Otra persona murió durante el ataque después de que la policía le disparara accidentalmente.

La semana pasada, dos hombres en Londres fueron acusados de llevar a cabo una vigilancia “hostil” el año pasado sobre la comunidad judía en Reino Unido en nombre de Irán.