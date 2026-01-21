Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Irán advirtió el martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no emprenda ninguna acción contra el líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, días después de que el mandatario republicano pidiera el fin del reinado de casi 40 años del clérigo.

“Trump sabe que, si alguna mano de agresión se extiende hacia nuestro líder, no sólo cortaremos esa mano, sino que también prenderemos fuego a su mundo”, declaró el general Abolfazl Shekarchi, portavoz de las fuerzas armadas de Irán.

Los comentarios se produjeron después de una entrevista el sábado con Politico en la que Trump describió a Jamenei como “un hombre enfermo que debería gobernar su país adecuadamente y dejar de matar gente”, añadiendo que “es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán”.

PUBLICIDAD

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han sido altas desde la violenta represión que emprendieron las autoridades iraníes contra las protestas que comenzaron el 28 de diciembre por el mal estado de la economía del país. Trump ha trazado dos líneas rojas para la República Islámica: el asesinato de manifestantes pacíficos y la realización de ejecuciones masivas por parte de Teherán tras las manifestaciones.

El USS Abraham Lincoln, que en días recientes había navegado en el mar de la China Meridional, pasó el martes por el estrecho de Malaca, una vía marítima clave que conecta el mar de la China Meridional y el océano Índico, según datos de seguimiento de embarcaciones.

Un oficial de la Marina de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el portaaviones y tres destructores que lo acompañaban se dirigían hacia el oeste.

Aunque los oficiales navales y de defensa no llegaron a decir que el grupo de ataque del portaaviones se dirigía a Oriente Medio, su rumbo actual y ubicación en el océano Índico significa que está a pocos días de llegar a la región.

No sería la primera vez en años recientes que un grupo de ataque de portaaviones desplegado en el Pacífico se moviera a Oriente Medio para abordar la inestabilidad en la región. El Abraham Lincoln fue enviado a Oriente Medio en 2024. En junio pasado, se ordenó que el grupo de ataque del USS Nimitz se dirigiera a la región.

El número de muertos por las protestas ha alcanzado al menos 4,519 personas, informó el martes la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. Los datos de la agencia han sido precisos a lo largo de los años de manifestaciones y disturbios en Irán, ya que el organismo se apoya en una red de activistas dentro del país que confirma todas las muertes reportadas. The Associated Press no ha podido confirmar de manera independiente la cifra.

PUBLICIDAD

El número de muertos supera al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios ocurridos en Irán en décadas, y recuerda el caos que rodeó la revolución de 1979 que dio origen a la República Islámica. Aunque no se han producido protestas en varios días, existen temores de que el número pueda aumentar significativamente a medida que la información emerge gradualmente de un país que aún está bajo un cierre de internet impuesto por el gobierno desde el 8 de enero.

Jamenei dijo el sábado que las protestas habían dejado “varios miles” de personas muertas y culpó a Estados Unidos. Fue la primera indicación de un líder iraní sobre la magnitud de las bajas.

Más de 26,300 personas han sido arrestadas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos. Los comentarios de las autoridades han generado temores de que algunos de los detenidos sean ejecutados, ya que Irán es uno de los principales ejecutores del mundo.

El jefe de la policía nacional, el general Ahmad Reza Radan, señaló que aquellos que se entreguen recibirán un trato más indulgente que aquellos que no lo hagan.

“Aquellos que fueron engañados por los servicios de inteligencia extranjeros y se convirtieron en sus soldados en la práctica, tienen la oportunidad de entregarse”, afirmó Radan en una entrevista transmitida el lunes por la televisión estatal iraní. “En caso de rendición, definitivamente habrá una reducción en el castigo. Tienen tres días para entregarse”.

No detalló qué sucedería después de los tres días.