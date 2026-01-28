El Gobierno iraní señaló el miércoles que considera más probable una confrontación bélica que una negociación con Estados Unidos, tras días de incremento de la tensión entre ambos países por la decisión del presidente Donald Trump de enviar una flota a la zona.

“Consideramos más probable la guerra que la negociación. Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país“, indicó el viceministro iraní de Exteriores Kazem Ghariabadi en un encuentro con prensa extranjera en Teherán.

El diplomático señaló que Irán está preparado para la guerra y para dar una “respuesta contundente a cualquier agresión. En caso de un ataque limitado de Estados Unidos, nuestra respuesta será adecuada“, añadió.

Como ha venido advirtiendo el Gobierno iraní, Ghariabadi indicó que el lugar desde donde provenga un ataque contra Irán o desde donde despeguen cazas estadounidenses para atacar “será un blanco legítimo para nosotros, y no todo el país desde el cual comenzó la ofensiva”.

El viceministro aseguró que EE. UU. “debe cambiar de enfoque y buscar una negociación real” y que si Washington quiere “una negociación cuyo resultado no esté definido previamente, se puede evaluar la opción”.

Afirmó que lo canales de diálogo con Estados Unidos siempre están abiertos pero ahora mismo no hay conversaciones.

“EE. UU. ha planteado negociar. Lo importante es el nivel de seriedad que tiene para negociar”, dijo.

En ese sentido, el viceministro señaló que si con el despliegue militar Washington busca “presionarnos para conseguir sus objetivos en las negociaciones, no lo lograrán”.

“Si entramos a una negociación, será con autoridad y una postura firme”, agregó.