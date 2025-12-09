El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien le reiteró su apoyo ante las “provocaciones hostiles” de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe, informó este martes la Cancillería del país suramericano.

Pezeshkian, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, señaló que todas las “provocaciones hostiles” violan los principios del derecho internacional y constituyen un “precedente peligroso” para los pueblos del mundo.

“Irán reiteró su voluntad de estar al lado de Venezuela, expresando plena solidaridad y apoyo incondicional”, reza el texto.

Además, el mandatario iraní subrayó su convicción de que el próximo año será propicio para continuar trabajando en el “desarrollo exitoso” de la cooperación y alianza estratégica entre ambos países.

Por su parte, Maduro agradeció la llamada telefónica y transmitió un mensaje de solidaridad y afecto al pueblo iraní.

También reafirmó la cooperación entre ambas naciones que, aseguró, se encuentra en su mejor momento.

Estados Unidos mantiene, desde finales de agosto, un despliegue militar en el mar Caribe, cerca a aguas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas ha denunciado como una amenaza que busca propiciar un cambio de Gobierno.

La tensión entre Caracas y Washington ha escalado en las últimas semanas luego de que la autoridad aérea estadounidense pidiera “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, lo que generó una ola de suspensiones de vuelos hacia y desde el país suramericano.

Posteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,- quien ha amenazado con trasladar a tierra las operaciones contra el narcotráfico- advirtió a los pilotos y aerolíneas que debían considerar el espacio aéreo venezolano como cerrado, lo que llevó a otras aerolíneas a sumarse a las cancelaciones temporales de itinerarios, dejando en estos últimos días solo a empresas locales a cargo de los vuelos internacionales en Venezuela.

Sin embargo, tanto Maduro como Trump han confirmado por separado que mantuvieron una conversación telefónica, que el mandatario venezolano calificó de “cordial”, sin ofrecer mayores detalles sobre lo conversado.