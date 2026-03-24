Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La capital de Irán sufrió ataques aéreos el martes, mientras Tel Aviv y lugares en todo Oriente Medio fueron blanco de misiles y drones iraníes y el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que Estados Unidos está en conversaciones con la República Islámica para poner fin a la guerra.

Con miles de marines adicionales de Estados Unidos de camino al Golfo Pérsico, ambas partes disparando andanadas e Irán negando que hubiera negociación alguna, el ritmo de la guerra continuaba con intensidad al día siguiente de que Trump retrasó el plazo que dio para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz. El control de Teherán sobre esa crucial vía fluvial ha trastocado el transporte marítimo internacional, disparado los precios del combustible y amenazado la economía mundial.

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Pakistán se ofreció a albergar conversaciones diplomáticas, pero Irán se mantuvo desafiante, prometiendo luchar “hasta la victoria completa”.

Cualquier conversación entre Estados Unidos e Irán enfrentaría enormes desafíos. Muchos de los objetivos cambiantes de Washington — en particular sobre los programas de misiles balísticos y nuclear de Irán— siguen siendo difíciles de lograr. Mientras tanto, no está claro quién en el gobierno de Irán tendría la autoridad para negociar o estaría dispuesto a hacerlo, particularmente mientras Israel ha jurado seguir eliminando a líderes después de matar a varios.

Irán también sigue siendo muy receloso de Estados Unidos, que durante el gobierno de Trump ha atacado en dos ocasiones durante conversaciones diplomáticas de alto nivel, incluida la ofensiva del 28 de febrero que inició la guerra actual.

Pakistán se ofrece a facilitar conversaciones

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, escribió en X que su país está listo para “facilitar conversaciones significativas y concluyentes” para poner fin a la guerra de Irán.

Estados Unidos aceptó “en principio” sumarse a conversaciones en Pakistán, según tres funcionarios paquistaníes, un funcionario egipcio y un diplomático del Golfo, mientras los mediadores aún trabajaban para convencer a Irán.

Un diplomático de la región dijo que las conversaciones podrían celebrarse esta semana o a principios de la próxima, y que se espera que el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, representen a Estados Unidos. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a proporcionar los detalles a los medios.

El Departamento de Estado declinó hacer comentarios sobre los esfuerzos reportados.

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El martes en la Casa Blanca, el presidente Trump dijo que Estados Unidos está “en negociaciones en este momento” y que los participantes incluían a Witkoff, Kushner, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance.

“Tenemos a varias personas haciéndolo”, dijo Trump. “Y el otro lado, puedo decirles, les gustaría llegar a un acuerdo”.

La oficina del ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que ha hablado sobre la guerra esta semana con sus homólogos en varios países. Pero el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, negó la afirmación de Trump de conversaciones directas, y el portavoz del máximo mando militar de Irán emitió una nueva declaración desafiante.

“Las poderosas fuerzas armadas de Irán están orgullosas, victoriosas y firmes en la defensa de la integridad de Irán, y este camino continuará hasta la victoria completa”, dijo Aliabadi, según la televisora estatal iraní, que citó al mayor general Ali Abdollahi Aliabadi el martes.

Aliabadi no dijo cómo sería una victoria, pero el ejército de Irán podría estar tratando de advertir a los líderes políticos contra el ofrecimiento de concesiones en cualquier posible negociación.

El funcionario egipcio dijo que los esfuerzos se centran en la “construcción de confianza” entre Estados Unidos e Irán, con el objetivo de lograr una pausa en los combates. Israel no participa.

El funcionario, que está involucrado en los esfuerzos, dijo que la prioridad es evitar ataques contra la infraestructura energética regional y que estaban trabajando en un “mecanismo” para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

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Las conversaciones sobre negociaciones hicieron bajar brevemente los precios del petróleo e impulsaron las acciones. Pero ese respiro duró poco y el precio del crudo Brent, el referente internacional, volvió a superar los 100 dólares por barril el martes, un alza de casi el 40% desde que comenzó la guerra.

Irán golpea a Israel y a vecinos del Golfo, mientras Israel ataca Beirut

Israel dijo que llevó a cabo una extensa serie de ataques contra “sitios de producción” iraníes, sin proporcionar más información. En Teherán se oyó una enorme explosión en barrios del norte y otra en el centro de la ciudad.

Irán también lanzó al menos 10 oleadas de misiles contra Israel, y los servicios de emergencia dijeron que tres personas resultaron heridas en el sur de Israel, y otras cuatro en Tel Aviv.

Un contratista civil marroquí de las fuerzas armadas de Emiratos Árabes Unidos murió en Bahrein en un ataque iraní, dijo el Ministerio de Defensa emiratí. En Kuwait, metralla provocada por las defensas antiaéreas golpeó líneas eléctricas, lo que provocó cortes parciales de electricidad durante varias horas. Arabia Saudí dijo que destruyó drones iraníes que tenían como objetivo su Provincia Oriental, rica en petróleo.

Israel había bombardeado los suburbios del sur de Beirut diciendo que estaba atacando infraestructura utilizada por el grupo militante Hezbollah, vinculado a Irán.

Un ataque contra un apartamento residencial al sureste de la capital libanesa mató al menos a tres personas, incluida una niña de 3 años, según el Ministerio de Salud libanés. Otras cinco personas murieron en el sur.

En el norte de Israel, una mujer murió por metralla durante un ataque desde Líbano.

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Mientras tanto, Líbano declaró al embajador de Irán persona non grata y ordenó que se marchara antes del domingo.

Se ha prohibido que vuelos iraníes aterricen en Líbano, por temor a que transporten armas o financiación para Hezbollah, y algunos altos funcionarios del gobierno libanés han acusado a Irán de arrastrar a Líbano a otra guerra con Israel.

Las autoridades dicen que los ataques israelíes han matado a más de 1,000 personas en Líbano y han desplazado a más de 1 millón.

El número de muertos en Irán ha superado los 1,500, según el Ministerio de Salud. En Israel, 16 personas han muerto. Al menos 13 militares de Estados Unidos han muerto, junto con más de una docena de civiles en la Cisjordania ocupada y en estados árabes del Golfo.

Marines camino del Golfo Pérsico

El anuncio de Trump se produjo mientras miles de marines se dirigían hacia la región, lo que alimenta la especulación de que Estados Unidos podría intentar apoderarse de la isla de Kharg, vital para la red petrolera de Irán. Estados Unidos bombardeó la isla en el golfo Pérsico hace más de una semana, golpeando sus defensas, pero afirmó que había dejado intacta la infraestructura petrolera.

Irán ha amenazado con minar el golfo si Estados Unidos parece estar a punto de desembarcar tropas.

Trump dijo que se abstendría de una amenaza de bombardear las centrales eléctricas de Irán mientras se desarrollan las conversaciones —un aplazamiento que podría estar calculado para dar tiempo a llegar a los marines—, escribió el centro de análisis Soufan Center, con sede en Nueva York, en un análisis.

Sin embargo, el centro también señaló que “Trump podría estar buscando activamente una salida”.

Trump ha dicho que no tiene planes de enviar fuerzas terrestres a Irán, pero no lo ha descartado. Israel ha sugerido que sus fuerzas terrestres podrían participar en la guerra.