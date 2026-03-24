Irán nombró este martes a un excomandante de la Guardia Revolucionaria iraní como el nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país, reemplazando a Ali Larijani, quien murió en un ataque aéreo.

La televisión estatal iraní identificó al nuevo secretario como Mohammad Bagher Zolghadr.

Zolghadr alcanzó el rango de general de brigada en la Guardia. Hasta ahora se desempeñaba como secretario del Consejo de Conveniencia de Irán.

Mientras tanto, Líbano ordenó la salida del país del embajador iraní.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que el representante diplomático de Teherán en el pequeño país devastado por la guerra debe irse antes del domingo, declarándolo persona non grata. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Denise Rahme, dijo a The Associated Press que la embajada iraní seguirá contando con un encargado de negocios para dirigir su misión diplomática.

El gobierno libanés ha sido crítico con Irán y acusa a su élite, la Guardia Revolucionaria, de operar en Líbano junto con el grupo militante Hezbolá, arrastrando al país a otra guerra con Israel.

Israel ha indicado que algunos de sus ataques han apuntado a funcionarios del IRGC operando en el país.