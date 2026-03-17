Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo el martes que el ejército israelí mató al principal funcionario de seguridad iraní, Alí Larijani, en un ataque durante la noche.

14 Fotos El pequeño territorio concentra la principal terminal petrolera iraní, desde donde se exporta cerca del 90 % de su crudo.

El ejército israelí también anunció que mató a Gholam Reza Soleimani, el jefe de la fuerza voluntaria Basij de la Guardia Revolucionaria iraní, un cuerpo clave utilizado para reprimir manifestaciones en la República Islámica.

Las muertes vuelven a despojar de líderes importantes a la teocracia iraní después del ataque del 28 de febrero que mató al líder supremo de 86 años, el ayatolá Alí Jamenei, mientras las naciones árabes del Golfo se veían sometidas a un renovado fuego de misiles y drones de Irán.

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Dubái, un importante centro de tránsito para los viajes internacionales, cerró brevemente su espacio aéreo después de que el ejército dijera que estaba “respondiendo a misiles entrantes y amenazas de dron” en los alrededores de la ciudad, y un hombre murió por los escombros de un misil interceptado sobre Abu Dabi.

El ejército israelí también informó a primera hora del martes que había iniciado una “oleada de ataques de gran escala” en toda la capital de Irán y que también estaba intensificando los ataques contra los milicianos de Hezbollah, respaldados por Irán, en Líbano. Israel también reportó dos andanadas entrantes antes del amanecer desde Irán hacia Tel Aviv y otros lugares, y señaló que Hezbollah atacó el norte de Israel.

20 Fotos Destacan naciones por por su neutralidad, recursos naturales y una infraestructura sólida.

Israel dice que ha matado al jefe de una milicia iraní

El ejército israelí dijo que un ataque el lunes mató al jefe del Basij, el general Gholam Reza Soleimani, aunque Irán no reconoció de inmediato la muerte del líder miliciano.

“Las fuerzas Basij son parte del aparato armado del régimen terrorista iraní” , dijo el ejército israelí en su comunicado. “Durante las protestas internas en Irán, particularmente en períodos recientes a medida que se intensificaron las manifestaciones, las fuerzas Basij bajo el mando de Soleimani encabezaron las principales operaciones de represión, empleando violencia severa, arrestos generalizados y el uso de la fuerza contra manifestantes civiles”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos indica que Soleimani nació en 1965. Ha sido sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones por su papel en ayudar a reprimir la disidencia durante años a través del Basij.

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Desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, Israel ha lanzado ataques específicos dirigidos al liderazgo de Irán, matando al líder supremo de 86 años, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros comandantes militares.

Matar a Soleimani probablemente tensaría aún más el mando y control del Basij, lo que sería crucial para sofocar cualquier levantamiento contra la teocracia. El Basij y otras fuerzas de seguridad interna han sido un objetivo de ataque tanto de los estadounidenses como de los israelíes hasta ahora.

Presión iraní sobre sus vecinos y los mercados petroleros

Irán mantuvo la presión sobre la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo al atacar una instalación petrolera en Fujairah, un emirato de los Emiratos Árabes Unidos en la costa oriental del país, sobre el golfo de Omán, que ha sido blanco repetidas veces. La agencia estatal de noticias WAM informó que nadie resultó herido en la explosión causada por el ataque con dron.

El hombre que murió por la caída de escombros de un misil interceptado fue la octava persona en morir en Emiratos Árabes Unidos desde el inicio de la guerra, dijeron las autoridades.

Los ataques de Irán contra países del Golfo y su control asfixiante del estrecho de Ormuz, por donde se transporta una quinta parte del petróleo mundial, han incrementado las preocupaciones sobre una crisis energética global. A primera hora del martes, impactó un petrolero anclado frente a la costa de Fujairah, uno de unos 20 buques alcanzados desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra con un ataque contra Irán el 28 de febrero.

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El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, dijo que a su país no se le había dado otra opción que mantener su presión sobre el tráfico marítimo en el estrecho.

“Están volando, lanzando misiles, ¿deberíamos simplemente quedarnos sentados y no hacer nada en respuesta?”, dijo en una entrevista en la televisión estatal.

Con Washington bajo una presión creciente por el alza de los precios del petróleo, el crudo Brent, referencia internacional, se mantuvo por encima de los 100 dólares por barril, con un aumento de más del 40% desde que comenzó la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que había reclamado que aproximadamente media docena de países enviaran buques de guerra para mantener abierto el estrecho de Ormuz. Pero sus llamados no obtuvieron compromisos inmediatos, y muchos dijeron que dudan en involucrarse en una guerra sin un plan de salida definido y se muestran escépticos de que puedan hacer más que la Marina de Estados Unidos.

Emiratos cierra brevemente su espacio aéreo

Emiratos Árabes Unidos cerró su espacio aéreo a primera hora del martes, después de que su ejército informara que estaba “respondiendo a amenazas drones y misiles de Irán”. El cierre se levantó poco después, y no mucho más tarde se escucharon explosiones mientras el ejército trabajaba para interceptar el fuego entrante.

El anuncio repentino sobre su espacio aéreo dejó sobre la mesa el delicado equilibrio que enfrentan las autoridades emiratíes al intentar mantener en operación a sus aerolíneas de larga distancia, Emirates y Etihad, mientras Irán sigue atacando al país.

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El Ministerio saudí de Defensa dijo haber interceptado una docena de drones el martes por la mañana sobre la vasta Provincia Oriental del país, donde se concentra infraestructura petrolera.

En Qatar, el estruendo de explosiones retumbó sobre la capital a primera hora del día, mientras las defensas trabajaban para interceptar el fuego entrante. El Ministerio de Defensa de Qatar indicó más tarde que había frustrado con éxito un ataque con misiles contra la ciudad, aunque se produjo un incendio en una zona industrial por un proyectil derribado.

Los ataques de fuerzas aliadas de Irán continuaron en Irak, mientras la embajada de Estados Unidos en Bagdad fue alcanzada por metralla de drones que habían sido interceptados.

Las defensas antiaéreas de la embajada lograron derribar los cuatro drones que apuntaban a la instalación, según dos funcionarios de seguridad iraquíes, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos de inteligencia.

Los funcionarios dijeron que un ataque separado tuvo como objetivo una casa en el fuertemente fortificado Complejo Presidencial, en la zona de Al Jadriya de Bagdad. No estaba claro quién llevó a cabo ninguno de los dos ataques, pero milicias aliadas de Irán han estado atacando con regularidad objetivos estadounidenses dentro de Irak desde que comenzó el conflicto.

Israel ataca Teherán y redobla bombardeos sobre Beirut

El ejército israelí informó a primera hora del martes que había lanzado nuevos ataques en toda Teherán, además de atacar la capital libanesa, con el objetivo de milicianos de Hezbollah.

En Irán, dijo que atacó centros de mando, sitios de lanzamiento de misiles y sistemas de defensa antiaérea. No hubo confirmación inmediata de Irán, de donde ha salido poca información debido a cortes de internet, ataques aéreos las 24 horas y estrictas restricciones a los periodistas.

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Israel no divulgó de inmediato detalles de sus ataques contra Líbano, pero el ejército libanés dijo que dos de sus soldados resultaron gravemente heridos en un ataque aéreo contra la aldea de Kfar Sir.

Más de 1.300 personas han muerto en Irán desde el inicio del conflicto, según la Media Luna Roja iraní.

Los ataques de Israel también han desplazado a más de 1 millón de libaneses —o aproximadamente el 20% de la población—, según el gobierno libanés, que afirma que unas 850 personas han muerto.

Algunas tropas israelíes han avanzado hacia el sur de Líbano, y hay temores de que Israel esté preparando una invasión a gran escala.

El jefe del Estado Mayor militar, el teniente general Eyal Zamir, dijo el lunes durante una visita a la frontera norte que el ejército de Israel está “decidido a profundizar la operación hasta que se logren todos nuestros objetivos” y que el Comando Norte está siendo reforzado con soldados adicionales.

Israel reportó dos andanadas iraníes a primera hora del martes dirigidas hacia Tel Aviv y hacia una zona al sur del mar de Galilea. También se reportaron más lanzamientos desde Líbano.

En Israel, 12 personas han muerto por fuego de misiles iraníes. Al menos 13 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos han muerto.

Cierre del estrecho de Ormuz presiona el transporte de petróleo

El cierre virtual del estrecho de Ormuz está inquietando a la economía mundial, elevando los precios de la energía, amenazando con escasez de alimentos en países pobres, desestabilizando Estados frágiles y complicando los esfuerzos de los bancos centrales por reducir los precios para los consumidores.

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Ha habido un puñado de barcos que han logrado pasar, principalmente iraníes, pero también de otros países, incluidos India y Turquía, e Irán ha dicho que técnicamente sigue abierto, sólo que no para Estados Unidos, Israel y sus aliados. Irak dijo el martes que estaba en conversaciones con Irán sobre permitir el paso de sus barcos.

En un ejemplo del peligro incluso de acercarse al estrecho, un petrolero anclado frente a la costa oriental de Emiratos Árabes Unidos fue alcanzado por un proyectil a primera hora de la mañana del martes y sufrió daños menores, según el centro de Operaciones de Comercio Marítimo, dirigido por el ejército británico.