Las autoridades de Jamaica impusieron toques de queda tras dos tiroteos recientes en los que murieron cinco personas y otras 10 resultaron heridas, mientras la violencia de pandillas sacude la isla caribeña.

El tiroteo más reciente ocurrió el martes por la noche después de que hombres armados no identificados pasaran en auto junto a un grupo de personas en Kingston, la capital, y abrieran fuego. Seis personas resultaron heridas, entre ellas, al menos dos niños, según informes de medios locales.

El domingo ocurrió otro tiroteo al noroeste de la capital, donde cinco personas fueron asesinadas en la ciudad de Linstead; entre las víctimas está una niña de cuatro años, según la Fuerza de Policía de Jamaica.

PUBLICIDAD

Relacionadas Hombres vestidos de policías matan a cinco personas en fiesta familiar en Jamaica

El primer ministro Andrew Holness, junto con altos funcionarios policiales y del gobierno, visitaron Linstead el lunes mientras los residentes lloraban a las víctimas.

La policía no ha informado sobre el motivo de los asesinatos.

En la isla, de 2.8 millones de habitantes, se habían reportado 522 asesinatos hasta el 4 de octubre, una disminución del 41% en comparación con los 883 asesinatos reportados en el mismo período del año pasado, según estadísticas policiales.

En 2009 se registró un récord de 1,683 homicidios.

Gran parte de la violencia en Jamaica y en otras partes del Caribe se atribuye a las armas introducidas ilegalmente desde Estados Unidos.