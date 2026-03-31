El primer misil de largo alcance de Japón fue desplegado en un campamento del ejército del suroeste, dijeron funcionarios el martes, mientras el país se esfuerza por reforzar su capacidad ofensiva.

Los misiles tierra-barco Tipo 12 mejorados, desarrollados y producidos por la empresa japonesa Mitsubishi Heavy Industries, entraron en funcionamiento en el campamento de Kengun, en la prefectura de Kumamoto.

“Dado que Japón se enfrenta al entorno de seguridad más severo y complejo de la era de posguerra (...) se trata de una capacidad extremadamente importante para reforzar la disuasión y la capacidad de respuesta de Japón”, declaró a la prensa el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi. “Demuestra la firme determinación y capacidad de Japón para defenderse”.

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El misil Tipo-12 mejorado tiene un alcance de unos 1,000 kilómetros (620 millas), una ampliación significativa del alcance de 200 kilómetros (125 millas) del original que le permitiría alcanzar China continental.

El despliegue del misil de largo alcance confiere a Japón la capacidad de atacar bases de misiles enemigas desde lejos, lo que supone una ruptura con la política de autodefensa que el país ha seguido durante mucho tiempo en virtud de su Constitución pacifista.

Los residentes que se oponen al despliegue cerca de la zona residencial organizaron protestas frente al campamento de Kengun, afirmando que aumentaría la tensión y el riesgo de que la zona pudiera ser objetivo de enemigos potenciales.

Más sistemas de protección

También el martes, un vehículo de planeo hipersónico, un nuevo sistema de armas diseñado para la defensa insular, fue desplegado en Camp Fuji, en la prefectura de Shizuoka, al oeste de Tokio. Para marzo de 2028 está previsto el despliegue adicional de los misiles Tipo-12 mejorados y los vehículos de planeo hipersónico en otros lugares de Japón, como Hokkaido, en el norte, y Miyazaki, en el sur.

Japón también tiene previsto desplegar misiles de crucero Tomahawk de fabricación estadounidense y 1,600 kilómetros de alcance en el destructor japonés JS Chokai a finales de este año y, con el tiempo, en otros siete destructores.

Aumenta el gasto en defensa

Japón considera a China su principal amenaza para la seguridad regional y en los últimos años ha fortificado las islas del suroeste del país próximas al Mar de China Oriental.

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El Gabinete de la Primera Ministra, Sanae Takaichi, aprobó en diciembre un plan presupuestario de defensa récord que supera los 9 billones de yenes (58,000 millones de dólares) para el año fiscal que comienza en abril y cuyo objetivo es reforzar su capacidad de contraataque y defensa costera con misiles de crucero y arsenales no tripulados.

El pasado mes de junio, Japón avistó por primera vez dos portaaviones chinos operando casi simultáneamente cerca de islas remotas japonesas en el Pacífico, lo que desató la preocupación de Tokio por la actividad militar de Pekín más allá de sus fronteras.

El ministro de Defensa anunció la semana pasada la creación de una nueva oficina dedicada a estudiar la actividad de China en el Pacífico.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.