Una joven de 23 años que celebraba su cumpleaños encontró la muerte cuando decidió participar en un reto de ingesta de licor.

María José Ardila, de 23 años celebraba en compañía de amigos. Al parecer, durante el festejo, bebió seis rondas de licor en menos de 10 minutos, lo que desencadenó complicaciones médicas que le provocaron muerte cerebral.

El trágico suceso ocurrió en Cali, Colombia.

Habla el padre de la joven

Andrés Ávila, el padre de la joven, habló en Primer Impacto y reveló detalles el reto que dejó en grave estado de salud a María José.

“Primero tomarse tres shots, después tomarse una cerveza sin parar, luego tres shots sin las manos, después tomarse trece segundos de aguardiente sin regar absolutamente nada y, por último, tomarse ocho shots diferentes con pitillo (sorbeto)”, detalló el familiar.

Tras cumplir todos los pasos mencionados, la joven expresó que “estaba horrible” y unos segundos después, como reveló su padre, “se desmayó y no volvió a despertar”.

Lo que investigan las autoridades

Sobre la investigación que adelantan las autoridades, el medio Tu Barco señaló que fuentes cercanas al proceso confirmaron que hay dos puntos clave, en primer lugar “la posible alteración o cambio del licor” y, en segundo lugar, “la responsabilidad del establecimiento por omisión en la atención de emergencia”.

Los hechos que causaron conmoción en Cali, ya tienen nuevos detalles que podrían responsabilizar a algunas personas que estuvieron en la noche de la fiesta y, que finalmente no dieron la atención pertinente a la joven para salvaguardar su vida.

“Ella broncoaspira, le llega ese vómito a los pulmones y queda más o menos diecisiete minutos sin respiración”, destacó el padre, Andrés Ávila.

Además, reiteró que María José fue llevada muy tarde al hospital, para brindarle los primeros auxilios.

En las imágenes de varias grabaciones que fueron difundidas en redes sociales se ve la presencia de los organizadores del lugar y de varias personas cercanas a María José.

Por otro lado, las amigas que acompañaban a María José aseguraron que el reto “fue organizado por personal del evento”. Sin embargo, cuando la joven perdió el conocimiento, “no había paramédicos ni ambulancia en el lugar”.