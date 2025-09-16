El insólito caso se presentó en Argentina, donde un juez resolvió que un hombre deberá pagar alimentos provisorios para su sobrino y sobrina, ante el incumplimiento del padre de los menores bajo el “principio de solidaridad familiar”.

El caso se originó tras un divorcio iniciado en 2023. En 2024, el tribunal fijó alimentos definitivos al progenitor, pero el hombre no cumplió con el pago, pese a contar entonces con un empleo formal.

Según el abogado de la madre, Federico Godoy, el padre “se insolventó luego del divorcio, aunque continúa trabajando de manera no registrada”.

Ante la falta de recursos de la madre, quien tiene la tenencia de los niños y enfrenta problemas de salud, se solicitó una medida cautelar. El tribunal resolvió que, tras comprobar el incumplimiento del padre, la obligación alimentaria se extienda a otro familiar en mejores condiciones económicas.

La resolución establece que la cuota alimentaria provisoria equivale al 125% de la canasta de crianza de menores de entre 6 y 12 años, más el 30% del aguinaldo, asignación familiar, cobertura de obra social y gastos extraordinarios.

El abogado Godoy explicó que la madre “materniza en soledad”, ya que el cuidado exclusivo de los hijos recae en ella. Para sostenerse, recurre a la venta de comidas y manualidades.

Los menores, además, requieren educación especial y tratamientos médicos, lo que incrementa las dificultades económicas tras los recortes en programas nacionales.

El juez Escola ya había dictado un fallo similar en 2024, ordenando a los tíos paternos de otro menor asumir el pago de una cuota alimentaria provisoria. Ese mismo año, en Rosario, la jueza Andrea Brunetti dispuso una medida parecida, estableciendo la obligación de un tío ante la deuda del progenitor.