PEKÍN. El líder norcoreano Kim Jong Un realizará un inusual viaje al extranjero la próxima semana para asistir a un desfile militar en la capital china, informaron el jueves los medios estatales norcoreanos y chinos.

China celebrará el desfile en Pekín el miércoles para conmemorar el 80.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Asistirán veintiséis líderes extranjeros, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin, según informó la agencia oficial de noticias Xinhua. No se espera la presencia de líderes de Estados Unidos ni de los principales países de Europa occidental, en parte debido a sus diferencias con Putin sobre la guerra en Ucrania.

PUBLICIDAD

La agencia de noticias estatal de Corea del Norte informó que Kim visitará pronto China por invitación del presidente chino Xi Jinping para asistir a las celebraciones del 80.º aniversario del fin de la guerra. No dio más detalles, como cuándo partirá Kim de Corea del Norte y cuánto tiempo permanecerá en China.

Si el viaje de Kim se lleva a cabo, sería su primer viaje a China desde 2019.

China ha sido durante mucho tiempo el mayor socio comercial y principal proveedor de ayuda de Corea del Norte, pero en los últimos años han surgido dudas sobre sus relaciones. Corea del Norte se ha centrado en ampliar la cooperación con Rusia mediante el suministro de tropas y municiones para apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, muchos observadores afirman que se espera que Corea del Norte tome medidas para mejorar sus relaciones con China.

En 2023, alrededor del 97 % del comercio exterior de Corea del Norte se realizó con China, mientras que el 1,2 % se realizó con Rusia.