La longevidad en España tiene rostro y nombre. Teresa Fernández Casado, nacida en 1913 en la provincia de León, ha sido reconocida como la persona viva de mayor edad del país.

Su caso destaca no solo por sus 112 años de edad, sino también por la amplitud de su familia y por un hábito cotidiano que ha llamado la atención: en todas las comidas toma una copa de vino.

A lo largo de décadas, España ha mostrado una tendencia clara: las mujeres viven más que los hombres. De acuerdo con cifras del Ministerio de Sanidad español, en 2020 la esperanza de vida femenina alcanzó los 85 años, frente a los 79.5 de los hombres.

Esta diferencia, confirmada también por estudios científicos internacionales, se refleja en el número creciente de mujeres centenarias. El Instituto Nacional de Estadística de España registra alrededor de 13,919 mujeres de más de 100 años, entre ellas Teresa, cuyo caso ha sido verificado por la organización internacional LongeviQuest.

En Zambroncinos del Páramo, localidad perteneciente al municipio de Zotes del Páramo (León), Teresa continúa viviendo en la misma casa donde nació el 29 de julio de 1913.

Allí ha presenciado transformaciones sociales, conflictos, migraciones y avances tecnológicos, además del crecimiento de su propia familia. Tuvo siete hijos; seis continúan con vida y dos de ellos tienen 92 y 93 años.

Su hijo Ángel, de 93, es considerado el español de mayor edad que aún conserva a su madre con vida. A su vez, la familia incluye 11 nietos, nueve bisnietos y dos tataranietos.

El reconocimiento oficial de su longevidad llegó tras la validación de LongeviQuest, que notificó a sus hijos mediante una carta. El título tiene carácter retroactivo desde el 11 de noviembre, fecha del fallecimiento de Angelina Torres Vallbona, quien compartía hasta entonces la posición más alta en España.

Teresa Fernández Casado y su familia. ( El Tiempo / GDA )

Con esta verificación, Teresa figura también entre las 10 personas más longevas de Europa y ocupa el puesto número 50 a nivel mundial, según los registros de la entidad.

Sus hijos la describen como una mujer muy integrada en la vida del pueblo. Su hija Manuela recuerda que durante años Teresa funcionó como un archivo vivo de Zambroncinos, a quien recurrían vecinos y conocidos para precisar fechas o acontecimientos locales.

Señalan además que su estado de salud es estable: come con apetito, duerme bien y apenas toma medicación, excepto una pastilla para el colesterol. Cuando ingresó en un hospital hace dos años, los médicos no encontraron un historial clínico previo.

Entre los detalles que más interés ha despertado se encuentra su hábito de beber vino diariamente. Según relató su familia, Teresa mantiene desde siempre la costumbre de tomar una copa en las comidas y, en ocasiones especiales, brindar con un chupito de hierbas.

¿El vino, una clave para alcanzar la longevidad?

La relación entre consumo moderado de vino y longevidad ha sido objeto de estudios y reportajes, como los realizados por el periodista Dan Buettner en las denominadas “zonas azules”, regiones con una elevada concentración de personas centenarias.

De acuerdo con los hallazgos atribuibles a Buettner, la ingesta diaria de una o dos copas de vino tinto podría asociarse a ciertos beneficios por su contenido de polifenoles y resveratrol, compuestos antioxidantes relacionados con la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Diversas investigaciones mencionadas en el texto señalan que el consumo moderado de vino tinto puede aumentar el colesterol HDL y reducir el LDL, además de favorecer la flexibilidad de los vasos sanguíneos y disminuir la posibilidad de coágulos.

No obstante, también se indica que el alcohol no está exento de riesgos y que no existe una cantidad completamente segura. La recomendación general mencionada es un máximo de una copa al día para mujeres y dos para hombres, con la advertencia de que personas con predisposición genética, enfermedades hepáticas o ciertos tipos de cáncer deben evitarlo.