Puerto de España, Trinidad. La policía de Trinidad y Tobago informó que está investigando el hallazgo de 56 cadáveres, en su mayoría de bebés, en uno de los cementerios del país el sábado.

Esta nación caribeña, compuesta por dos islas, enfrenta un aumento de la delincuencia, incluyendo la violencia de pandillas, lo que llevó a las autoridades a extender el estado de emergencia el mes pasado.

El macabro hallazgo se produjo en el cementerio de la localidad de Cumuto, en Trinidad, a unos 40 kilómetros (25 millas) al este de la capital, Puerto España.

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Según un comunicado policial, 50 de los cuerpos eran de bebés, mientras que los restantes correspondían a cuatro hombres y dos mujeres. La policía indicó que cinco de los adultos tenían etiquetas de identificación, similares a las que se encuentran en las morgues, y que el cuerpo de un hombre y el de una mujer presentaban signos de autopsia. No se informó de inmediato si alguno de los cuerpos había sido identificado.

La policía informó que está trabajando para determinar el origen de los restos humanos y cualquier infracción legal o de procedimiento relacionada.

“Todo cadáver debe ser tratado con dignidad y el debido cuidado”, declaró el comisionado de policía Allister Guevarro en un comunicado. “Cualquier persona o institución que haya violado este deber será plenamente responsable”.