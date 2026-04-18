Dos hombres murieron aplastados por una pared que colapsó el viernes en la tarde en una carretera de la República Dominicana.

De acuerdo con los reportes, los dos hombres caminaban por la acera de la carretera Duarte Vieja en el sector las Palmas de Herrera en Santo Domingo Oeste, cuando ocurrió el percance. Las víctimas fueron identificadas como Radhamés Rodríguez Sierra, de 60 años y Jhonathan López Ramírez, de 23, según informó el Listín Diario. Varios transeuntes captaron el momento en que parte de la estructura colapsó sobre uno de los individuos.

El incidente provocó el cierre temporal de la vía. Entrevistados por medios locales, algunos vecinos del sector indicaron que en el lugar se realizaba una construcción clandestina.

Precisamente en la zona de Santo Domingo Oeste nueve personas, entre ellas varios integrantes de una familia puertorriqueña, perdieron la vida en noviembre del 2023, cuando una de las paredes de un paso a desnivel sucumbió, aplastando varios vehículos que transitaban por la avenida 27 de Febrero, a la altura de la intersección con la calle Máximo Gómez, de la capital dominicana.