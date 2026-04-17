Varios apartamentos que le pertenecieron al notorio narcotraficante puertorriqueño José Figueroa Agosto, conocido como ‘Junior Cápsula’, así como varios relojes de lujo del capo que protagonizó una inexplicable fuga de una cárcel en Puerto Rico en 1999, serán subastados por las autoridades dominicanas, según reseñó el periódico El Listín Diario.

El catalogo del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), incluye en su catálogo dos apartamentos a todo lujo, ubicados en la torre Esperilla Alco Paradisse lll, en Santo Domingo. Los inmuebles descritos como el 14B y 15B pertenecieron a Figueroa Agosto y su esposa Leavy Nin Batista, y su amante, Sobeida Félix Morel.

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Los precios de estas viviendas rondan entre RD$21.8 millones ($350mil) y RD$23,8 millones ($400 mil).

Dos relojes marca ‘Audemars Piguet Royal’ también figuran en la subasta con valores entre RD$740 mil ($12 mil) y RD$1.9 millones ($31 mil) que se presume pertenecían al caso de Figuera Agosto por ser de las prendas que fueron decomisadas a favor del Estado Dominicano, mediante la sentencia número 100-2011 dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional también figuran entre los objetos a subastar.

Otro apartamento vinculado al narcotraficante César Emilio Peralta, “César el Abusador”, quien llegó a un acuerdo de culpabilidad por narcotráfico con las autoridades federales en Puerto Rico, también sería subastado. El inmueble allanado por las autoridades dominicanas en el 2019, ubica en el exclusivo edificio Blue Tower en Santo Domingo.

Una avioneta Falcón serie 190 es el objeto con el valor más elevado en la lista, con un precio de RD$95,2 millones ($1.5 millones). Un terreno en la exclusiva zona de la montañosa de Jarabacoa, en la capital dominicana, una embarcación, una casa, varios apartamentos más y hasta un hotel completan el listado de la primera subasta que realizará el organismo, desde su creación en el 2023.

El monto de los objetos a subastar suman los RD$438,1 millones de pesos. ($7 millones, 250 mil, aproximadamente) que esperan recaudar el estado dominicano.