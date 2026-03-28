Agradecida con Dios, sus abogados, el público, y hasta los medios de comunicación.

Así se encuentra la artista urbana Yailin La Más Viral, quien se manifestó a un día de ser liberada tras su arresto en República Dominicana por supuestamente llevar dos armas de fuego en el interior de un vehículo de su propiedad.

Jorgina Guillermo Díaz, nombre de pila de la figura, publicó un comunicado de prensa hablando sobre el reciente apresamiento durante un operativo realizado en la mañana del martes en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este.

“Hoy no escribo desde la perfección, escribo desde lo vivido, desde lo que dolió... y también desde lo que me levantó“, expresó la intérprete de ”Bing Bong", en declaraciones escritas.

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La exponente continuó dándole las gracias a Dios por darle fuerza en el difícil proceso, al igual que sus abogados “por no soltarme, por luchar por mí, y por sacarme de ese lugar donde mi voz parecía apagarse”.

“Hoy estoy aquí también gracias a ustedes”, sostuvo “La más viral”, quien continuó expresando su agradecimiento a su público “que alzaron su voz cuando más lo necesité”, los medios de comunicación porque “fueron justos y me dieron la oportunidad de ser escuchada”, y sus colegas artistas por su respeto y solidaridad.

Yailin sostuvo también que “este proceso me marcó, me dolió, pero también me transformó”.

“Hoy camino más fuerte, más consciente y con el corazón lleno de gratitud. Porque incluso en medio de la tormenta, encontré amor, apoyo y razones para seguir. Gracias por ser parte de mi historia... esto apenas comienza”, resaltó la dominicana.

Según el periódico Listín Diario, Yailin fue detenida por agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigaciones Criminales en la calle Aris Azar, mientras se encontraba en un vehículo marca Lamborghini, verde, placa Z007935.

Según el documento de los fiscales, a la imputada se le ocuparon del interior de su carro una pistola marca Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas, y una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

“La solicitud de medida de coerción expresa que el pasado 24 de marzo, alrededor de las 11:14 de la mañana, Guillermo Díaz fue sorprendida, junto a un grupo de personas, ingiriendo bebidas alcohólicas en la calle Aris Azar, del citado sector”, indica un comunicado de prensa de la Procuraduría General de la República enviado este jueves.

“El Ministerio Público le ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados en perjuicio del Estado dominicano”, señala el referido documento.