La Princesa Catalina de Gran Bretaña hizo su primer viaje al extranjero desde que anunció que su cáncer estaba en remisión, viajando a Italia el miércoles para una gira de dos días centrada en un enfoque educativo de la primera infancia que se desarrolló aquí y se exportó a nivel mundial.

Una multitud dio la bienvenida a la princesa, comúnmente conocida como Kate, a su llegada al ayuntamiento de Reggio Emilia, en el norte de Italia, para conocer su enfoque epónimo de la educación temprana centrado en el niño. El viaje forma parte de lo que su oficina llamó una “misión de investigación” internacional para explorar diferentes enfoques de apoyo a los niños pequeños y sus cuidadores.

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La elección del destino para el primer viaje al extranjero de Kate desde que le diagnosticaron cáncer en 2024 no es casual, ya que el desarrollo de la primera infancia es la causa emblemática de la madre de tres hijos que un día será reina.

“Quiere dejar claro que va a seguir haciendo de esto su causa”, declaró Joe Little, redactor jefe de Majesty Magazine.

El enfoque Reggio Emilia se basa en la idea de que los niños pequeños tienen muchas formas distintas de pensar, comprender y expresarse, y que los profesores deben trabajar con sus alumnos para ayudarles a aprender.

La visita pondrá de relieve la idea de que el entorno y las relaciones humanas que rodean a los niños son cruciales para sentar las bases de un futuro resistente y saludable, señaló el Palacio de Kensington en un comunicado.

“El enfoque de Reggio Emilia se adapta claramente a la narrativa del inicio de las operaciones internacionales”, afirma Little.

La visita forma parte de su trabajo con el Royal Foundation Centre for Early Childhood, que fundó en 2021 para aumentar la comprensión pública de la importancia de apoyar a los niños en los cinco primeros años de vida.

La Princesa de Gales, uno de los miembros de la realeza británica más populares, ha demostrado ser experta en centrar la atención en los asuntos que le preocupan.

Cuando Kate anunció que había completado el tratamiento de quimioterapia en un vídeo de enfoque suave, listo para Insta, se aventuró en terrenos no habitados anteriormente por la familia real, cuyos miembros tradicionalmente rehuyen hablar de su salud.

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Y lo hizo de una forma nueva, utilizando las redes sociales para compartir el hecho de que, a pesar de toda su riqueza y privilegios, su vida se había visto trastornada por el cáncer, como la de tantos otros.

Más tarde, cuando anunció que estaba en remisión, pasó el día apoyando a otros enfermos de cáncer en el hospital donde recibió tratamiento.

En un comunicado en las redes sociales, dio las gracias a todos los que la ayudaron a ella y a su marido, el príncipe Guillermo, a superar los altibajos del tratamiento y la recuperación. Abrazó a los pacientes del Hospital Royal Marsden de Londres y describió su propio tratamiento como “excepcional”.

“Es un alivio estar ahora en remisión y sigo centrada en la recuperación”, escribió la princesa, que ahora tiene 44 años, en una nota firmada con su inicial, C. “Como sabrá cualquiera que haya sufrido un diagnóstico de cáncer, lleva tiempo adaptarse a una nueva normalidad”.

Su nueva normalidad consiste en convertirse en la principal defensora de la educación infantil, que se refiere al aprendizaje y desarrollo de los niños desde su nacimiento hasta los cinco años de edad.

Hay mucho que hacer en Gran Bretaña, donde, según los defensores, no hay plazas suficientes y muchos profesores carecen de la formación necesaria.

Edoardo Masset, director asociado de investigación del Instituto Nacional de Investigación Económica y Social, dijo que el hecho de que Kate se centre en el desarrollo de la primera infancia es importante porque llama la atención sobre un tema que realmente importa a los niños.

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Esta relación entre la educación en la primera infancia y el éxito en etapas posteriores de la vida está respaldada no sólo por sólidos argumentos teóricos, sino también por un amplio conjunto de pruebas sobre la eficacia de los programas para niños en edad preescolar", afirma Masset en un artículo publicado en su blog.

En Reggio Emilia, el miércoles, los residentes dijeron que se sentían honrados de que la princesa hubiera elegido Reggio Emilia para su primera visita desde su remisión. La esperaba Francesca Valli, profesora del enfoque de Reggio Emilia.

“Yo también me siento muy honrada de estar aquí, casi como representante de mi escuela, y creo que la princesa, para su primera visita -y, entre otras cosas, su primera visita en solitario tras una larga enfermedad- ha hecho una elección muy juiciosa, apropiada y bien meditada, y esto sin duda la honra”, dijo.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.