Kathmandu, Nepal. Un bloque de hielo inestable que cuelga peligrosamente sobre el sendero clave del Éverest, los elevados costes de los viajes y el aumento de las tasas de los permisos no han disuadido a cientos de alpinistas de intentar escalar la montaña más alta del mundo.

Alrededor de 464 alpinistas y otros tantos guías nepaleses se encuentran en el campamento base preparándose para ascender este mes a la cima de casi 8,850 metros de altitud durante la tan esperada ventana de buen tiempo en la montaña.

En esta foto del 18 de mayo de 2025 se muestran a alpinistas en el tramo final hacia la cima del mundo. (AP Photo/Kunga Sherpa, File) ( Kunga Sherpa )

Los escaladores empezaron a reunirse el mes pasado en el campamento base, situado a 5,300 metros de altitud, pero durante más de dos semanas un enorme e inestable bloque de hielo, o serac, les impidió avanzar hacia la cima.

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Los “doctores de las cascadas de hielo” -guías de élite desplegados por el Comité de Control de la Contaminación de Sagarmatha, o SPCC, para trazar la ruta anual de escalada fijando cuerdas y asegurando escaleras de aluminio sobre las grietas- suelen terminar la tarea a mediados de abril.

Pero no este año.

El equipo no abrió la ruta de la Cascada de Hielo hasta el 29 de abril, pero también lanzó una advertencia: “El serac tiene múltiples grietas y puede derrumbarse en cualquier momento. SPCC insta encarecidamente a todos los operadores de expediciones y escaladores a que extremen la precaución”

El nuevo sendero excavado por el equipo pasa por debajo del serac, que probablemente permanecería.

Un alpinista toma parte de una sesión de entrenamiento en el Khumbu Icefall antes del inicio de la escalada el año pasado. ( Pasang Rinzee Sherpa )

El serac forma parte de la cascada de hielo del Khumbu, un glaciar en constante movimiento con profundas grietas y enormes salientes de hielo que pueden alcanzar el tamaño de edificios de 10 pisos. Se considera uno de los tramos más difíciles y complicados de la ascensión al pico.

La caída de un serac provocó una avalancha sobre la cascada de hielo de Khumbu en 2014 que mató a 16 guías y trabajadores nepalíes.

Los alpinistas, sus guías y los organizadores de expediciones se muestran a la vez impacientes y precavidos ante la situación en la montaña.

El conocido guía de montaña Lukas Furtenbach, que cuenta con 40 alpinistas internacionales, 11 guías y 90 sherpas en el Everest, se declaró preocupado.

“Quien diga que no le preocupa es que no tiene experiencia o no presta atención”, dijo Furtenbach desde el campamento base. “El serac es un peligro real y objetivo”.

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Dijo que la ruta era más compleja y expuesta que el año pasado en una sección.

El monte Pumori, al centro en el fondo de la foto, destaca en el panorama mientras un alpinista toma precaución para descender por el Khumbu Icefall hacia la base del campamento de escalada en Nepal, en mayo de 2025. ( Pasang Rinzee Sherpa )

“La Cascada de Hielo está en constante cambio, pero ahora mismo no sólo está más rota, sino que además se ve forzada a seguir una línea que pasa por debajo de rasgos inestables”, explicó.

Este año, el equipo está reduciendo las cargas, minimizando el tiempo de exposición, programando cuidadosamente los movimientos a través de la cascada de hielo y confiando en sherpas y guías altamente experimentados para la evaluación de riesgos.

Otros operadores de expediciones también están advirtiendo a sus miembros de los riesgos y vigilando de cerca la situación.

“Si se va por la mañana, puede ser más seguro porque el hielo está congelado, pero por la tarde se vuelve peligroso, ya que el tiempo se vuelve más cálido, con el riesgo de que el hielo se derrita y se produzcan caídas”, dijo Ang Tshering Sherpa, de Asian Trekking, con sede en Katmandú. “Es muy necesario ser precavidos este año”.

Ha aumentado la preocupación por el rápido deshielo de los glaciares debido al calentamiento global y al cambio climático. El Secretario General de la ONU, António Guterres, voló a una montaña de Nepal en 2023 y advirtió del nivel devastador del deshielo de los glaciares en las montañas del Himalaya.

Ang Tshering Sherpa afirmó que esta temporada hay un buen número de escaladores en el Everest, a pesar de la guerra de Irán y el aumento de los costes de los viajes. Ha disminuido el número de escaladores de países occidentales como EE.UU. y Europa, pero ha aumentado el de asiáticos.

El Everest, que se extiende a lo largo de la frontera entre Nepal y China, puede escalarse desde ambos lados. China, sin embargo, ha cerrado su ruta este año, por lo que todos los escaladores deben intentarlo desde Nepal por el lado sur del pico.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.