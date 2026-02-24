Londres. La Cámara de los Comunes de Gran Bretaña aprobó el martes la divulgación de documentos relacionados con el nombramiento del entonces príncipe Andrés como enviado comercial, un cargo que ocupó casi una década, periodo en el que se sospecha que transmitió de manera indebida información gubernamental al desacreditado financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

La aprobación se produjo mediante votación a viva voz. No estaba claro cuándo podría ocurrir la divulgación, ya que el hermano menor del rey Carlos III fue arrestado la semana pasada bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. El gobierno ha dejado claro que no quiere interferir en la investigación.

PUBLICIDAD

Ed Davey, líder de los Liberal Demócratas de la oposición y el legislador que presentó la moción, sostuvo que había llegado el momento de la transparencia. Davey afirmó al abrir el debate: “En muchos sentidos, este es el primer escándalo verdaderamente global, desde la Casa Blanca y Silicon Valley hasta Oslo y París, pero también es un escándalo profundamente británico que llega hasta lo más alto del establishment británico”.

El rey le retiró el título nobiliario a Andrés el año pasado debido a revelaciones sobre su relación con Epstein, y fue arrestado la semana pasada bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, en medio de acusaciones de que compartió documentos confidenciales con el financiero estadounidense durante su etapa como enviado comercial.

Andrew Mountbatten-Windsor, como se le conoce ahora, fue puesto en libertad sin cargos y la investigación continúa.

La divulgación, hace unas semanas, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de millones de documentos relacionados con Epstein deja al descubierto cómo Epstein utilizó una red internacional de amigos ricos y poderosos para ganar influencia y explotar sexualmente a mujeres jóvenes.

En ningún lugar se ha sentido con más fuerza el impacto que en el Reino Unido, donde el escándalo ha planteado interrogantes sobre la manera en que la aristocracia, altos políticos y empresarios influyentes —conocidos colectivamente como “el establishment”— ejercen el poder.