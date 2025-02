Londres. Si su caimán mascota se escapa, no llame a una ambulancia, a menos que le haya mordido.

Ese es el mensaje del Servicio de Ambulancias de Gales en un llamado para que la población deje de contactarlo por situaciones que no son emergencias.

Con los servicios de salud pública al límite en el Reino Unido, no faltan anécdotas sobre personas que sufren verdaderas emergencias de salud y esperan horas por atención médica, ya sea de paramédicos o de un médico hospitalario.

Pero, el servicio de ambulancias indicó que el 15% de las 426,000 llamadas recibidas el año pasado, 175 al día, no eran urgentes. Algunas ni siquiera estaban relacionadas con la salud y lejos estaban de ser cuestiones de vida o muerte.

Hubo una llamada sobre un diente astillado (“está empezando a palpitar”), un dedo del pie sangrante (“Me corté la uñita del dedo del pie y me la pellizqué por encima.”) y una persona que metió su dedo en un enchufe eléctrico que parecía estar bien (“Me preocupa que pueda electrocutarme”).

Luego estuvo la llamada que Emma Worrall atendió el año pasado y que no olvidará pronto.

“Recuerdo haber dicho ‘¿caimán?’ y mi supervisor de llamadas sólo me miró y dijo, ‘¿Qué está pasando en tu llamada?’” comentó Worrall.

Como despachadora en un ajetreado centro de llamadas en Gales, Worrall tiene que ser imperturbable, paciente y capaz de manejar eficientemente las llamadas más estresantes en las que un retraso de segundos o minutos podría ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Ella entiende que algunas personas tienen una idea diferente de lo que es amenazante para la vida y una emergencia. Pero sigue siendo frustrante cuando alguien llama al número de emergencia para decir que no pueden entrar a su casa y tienen frío o que su perro saltó a un río y no quiere nadar de regreso, llamadas que también atendió.

“Sólo pedimos a todos que busquen alternativas antes de llamar a una ambulancia”, agregó. “El servicio de ambulancias es para aquellos que están experimentando problemas que amenazan la vida.”

La llamada más absurda que ha atendido Worrall se registró una tarde cuando un hombre llamó para decir que el caimán mascota de su hijo había escapado y estaba escondido debajo del sofá.

“Le pregunté si había resultado herido, y dijo que no. Estaba asustado”, relató Worrall.

Quería que los paramédicos le ayudaran a acorralar al reptil dentado.

“Le dije que no enviaríamos una ambulancia para algo así. Y él dijo, ‘entonces, ¿no me van a enviar ayuda hasta que me muerda, ¿verdad?’ Yo respondí, ‘Así es.’”

El Servicio de Ambulancias de Gales no está solo al publicitar las llamadas extrañas que recibieron el año pasado. El Servicio de Ambulancias del Suroeste de Inglaterra esta semana señaló que más del 25% de las más de un millón de llamadas que recibió el año pasado no justificaban enviar ayuda.

Las llamadas no urgentes incluyeron a una persona que buscaba asistencia para encontrar su bastón, un paciente que se había caído de una silla —y que ya estaba en el hospital— y una mujer que se quejaba de haber tenido una “pesadilla horrenda”.

Las llamadas de emergencia “son para situaciones donde los minutos importan y las vidas están en riesgo”, subrayó William Lee, director asistente de operaciones en el Servicio de Ambulancias del Suroeste. “Las llamadas inapropiadas ocupan nuestras líneas de emergencia y desvían recursos valiosos de aquellos que realmente los necesitan”.

Worrall quedó atónita de que el hombre del caimán pensara que los paramédicos eran la panacea para su problema.

“Podríamos estar al teléfono con alguien por el caimán y la siguiente llamada que reciba podría ser un paro cardíaco y han tenido que esperar en línea para que la llamada sea respondida”, dijo. “Y podríamos haber perdido tiempo importante para comenzar a hacer RCP (reanimación cardiopulmonar)”.

Cuando colgó el teléfono, se tomó un breve descanso para compartir la historia con sus colegas.

“Tuvimos una pequeña charla sobre eso y, sí, volví al trabajo”, añadió. “A la siguiente llamada.”