La Habana. Los dos últimos veleros del convoy Nuestra América con nueve tripulantes de varias nacionalidades arribaron en la tarde de este sábado a La Habana, luego de estar desaparecidos en el Caribe durante siete días, mientras transportaban ayuda humanitaria para la isla.

Auxiliados por la embarcación Prácticos, del Puerto de La Habana, los barcos entraron a la bahía de esta capital pasadas las 4:00 p.m. y con todos sus activistas a salvo, entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años.

La Secretaría de Marina (Semar) de México había informado en la mañana de esta jornada que dichas embarcaciones fueron ubicadas por una aeronave de la Armada mexicana a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana y que un buque “se dirigió a la zona para brindar apoyo”.

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El arribo a la capital cubana ocurre luego de que, el jueves 26 de marzo, la Semar activara un plan de búsqueda y rescate para localizar las embarcaciones “Friendship” y “Tigermoth”.

La primera de las embarcaciones viajaba con cuatro y la segunda con cinco tripulantes que habían zarpado el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres, cerca de Cancún, y tenían previsto arribar a La Habana entre los días 24 y 25 de este mismo mes.

La Semar explicó que, de manera paralela, mantuvo coordinación internacional mediante comunicación con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, nacionalidades de los tripulantes, “con el fin de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real”.

Se trata de los dos últimos barcos de la delegación mexicana del convoy Nuestra América que cargaban hacia la isla ayuda humanitaria a Cuba, en medio del deterioro económico en el país caribeño y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

El convoy Nuestra América, que transportó alrededor de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares, ha llevado también a varios centenares de activistas y políticos en las últimas dos semanas a la nación caribeña.

La gran mayoría de esos visitantes fueron recibidos por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y participaron en actos políticos, visitaron centros hospitalarios y escuelas.

La iniciativa, inspirada en la Flotilla Global Sumud que en 2025 llevó ayuda humanitaria a Gaza, fue criticada por sectores de la comunidad cubana dentro y fuera de la isla.

El objetivo del convoy era poner el foco en la situación de Cuba bajo el bloqueo petrolero de Estados Unidos, una medida que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional.

La crisis económica y energética de la isla se ha agravado desde enero a raíz de la medida de Washington, pero la situación en la isla se encontraba ya muy deteriorada desde mucho antes, con profundos problemas estructurales.