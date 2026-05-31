( La Prensa Gráfica / GDA )

La creación del chef neerlandés Robbert Jan De Veen figura en los Récords Mundiales Guinness por sus ingredientes de lujo y su exclusivo proceso de preparación

Mientras muchas personas pagan una comida rápida por conveniencia, en Países Bajos existe una hamburguesa que cuesta cerca de €5.000, equivalentes a unos $5,800 al tipo de cambio actual.

La preparación se llama “The Golden Boy” y nació en la cocina del chef neerlandés Robbert Jan De Veen, propietario del restaurante De Daltons, ubicado en el pueblo de Voorthuizen. Los Récords Mundiales Guinness la reconoció como la hamburguesa individual más cara del mundo.

El precio se explica por la selección de ingredientes exclusivos. El pan se prepara con champán Dom Pérignon y lleva cobertura de hoja de oro. La carne es wagyu A5, una de las variedades japonesas más cotizadas por su textura y marmoleo.

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La receta también incluye cangrejo real de Alaska, caviar Beluga, jamón ibérico Bellota, trufa blanca, queso cheddar con trufa, tomate y pepinillos encurtidos con matcha. Además, incorpora aros de cebolla empanizados en champán.

La hamburguesa se acompaña con una mayonesa ahumada de azafrán hecha con huevos de pato y salsa barbacoa elaborada con café Kopi Luwak de Indonesia y whisky Macallan Rare Cask.

#fastfood #hamburger #guinnessworldrecords ♬ original sound - Guinness World Records @guinnessworldrecords Most expensive hamburger (single portion) 🍔✨ €5,000 (£4,295 / $5,967) by Robbert Jan De Veen at The Daltons 🇳🇱 The entire burger - named 'The Golden Boy' - was made completely from scratch and was a recipe developed by Robbert himself. For €5,000, he wanted to ensure the burger was excellent quality as well as tasty. The bun is lightly toasted but still soft inside and is made using Dom Pérignon champagne. The onion rings are champagne battered, the beef is juicy wagyu, with the addition of king crab and caviar. Another show-stopping element is the bun which is completely covered in gold leaf and when picked up, gives you golden fingers! Robbert describes the taste as sweet, sour, salty, bitter and umami. Robbert is very confident in his cooking skills as he makes hundreds of burgers every week. The only thing he was nervous about was potentially dropping the burger in front of the crowd of people (with many cameras) who came to view the attempt. He says he almost tripped on the day, but luckily the plate stayed in his hand! #burger

Antes de servirse, el platillo pasa por un proceso de ahumado con humo infusionado en whisky.

A pesar de sus ingredientes extravagantes, el tamaño de la hamburguesa es convencional. El chef evitó crear una preparación gigante y apostó por una experiencia gastronómica enfocada en el sabor.

Según los Récords Mundiales Guinness, De Veen ideó el platillo durante la pandemia. El cocinero observó en redes sociales otra hamburguesa costosa que destacaba más por el tamaño que por la calidad culinaria. Su objetivo fue diseñar una receta lujosa que también ofreciera equilibrio entre sabores.

La descripción oficial del récord señala que la hamburguesa combina los cinco sabores fundamentales: dulce, ácido, salado, amargo y umami.

Quienes deseen probar “The Golden Boy” deben reservar con al menos dos semanas de anticipación. Además, deben realizar un depósito previo de €750 ($875) por unidad.

La primera venta del producto también tuvo un fin solidario. El dinero recaudado se destinó a un banco de alimentos local que logró preparar 1,000 paquetes de ayuda para familias vulnerables.